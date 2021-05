La Comisión Europea califica de "éxito" los nuevos servicios de contratación pública del Ayuntamiento

La Comisión Europea (CE) ha calificado de "éxito" los servicios de información económica y contratación pública realizados por el Ayuntamiento de Zaragoza en el marco del proyecto 'The Buy for you' que, entre otras prestaciones, incluye un registro de facturas que aporta mayor transparencia a la gestión municipal.