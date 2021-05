La Missa d'Infants tindrà accés restringit, anells de seguretat i assistiran 750 persones amb invitació

La tradicional Missa d'Infants amb motiu de la festivitat de la Verge dels Desemparats, que se celebrarà aquest diumenge 9 de maig en la plaça de la Verge de València, es convertirà en el primer acte multitudinari de l'últim any en la ciutat. Per a això, i amb l'objectiu de garantir la seguretat, la celebració comptarà amb accés restringit, anells perimetrats i distància entre cadires, entre altres mesures de seguretat. A l'esdeveniment solament es podrà accedir amb invitació i es preveu l'assistència d'unes 750 persones.

Són algunes de les mesures que s'han concretat aquest dilluns en la reunió entre el regidor de Protecció Ciutadana de l'Ajuntament de València, Aarón Cano, el vicerector de la Basílica de la Verge, Álvaro Almenar, i representants de la Policia Local de València i la Policia Nacional.

El perímetre de l'acte es distanciarà enguany de la plaça de la Verge per a evitar aglomeracions i es desplegarà una "important" presència policial durant tot el cap de setmana, que comptarà amb un Lloc de Comandament Avançat en la plaça del Arquebisbat.

Sobre aquest tema, la Regidoria de Protecció Ciutadana i l'Arquebisbat han insistit en la importància de no assistir a la Missa d'Infants si no es disposa d'acreditació, una cosa "fonamental" perquè l'esdeveniment "discórrega amb seguretat i la normalitat que tots desitgem", segons ha assenyalat l'edil de Protecció Ciutadana.

Aarón Cano ha valorat que es tracta del primer gran esdeveniment en l'últim any, per la qual cosa ha instat a "demostrar que som capaços de realitzar-ho amb èxit per a recuperar una mica la normalitat que necessitem".

L'acte, que tradicionalment congregava en la plaça de la Verge a unes 20.000 persones, comptarà en aquesta ocasió amb l'assistència d'aproximadament 750 persones, que accediran al recinte amb una invitació. No obstant això, la Missa d'Infants es podrà seguir a través de la televisió.

Per la seua banda, des de l'Arquebisbat de València, en el marc del cap de setmana de la festivitat de la Verge dels Desemparats, han convidat a totes les persones a complir les mesures de seguretat.

Agenda de la commemoració

El programa d'actes arrancarà el divendres 7 de maig a les 17.00 hores amb les Vespres de la Verge en la basílica, amb un aforament restringit al 50%. Un dia després, el dissabte 8 de maig, tindran lloc les celebracions segons el programa establit. A les 19.15 hores es desallotjarà el temple de la Basílica i a les 20.00 hores serà la Salve Solemníssima, amb accés restringit.

Ja el diumenge 9 de maig, a les 08.00 hores serà la Missa d'Infants, amb accés restringit i a la qual no es podrà accedir sense acreditació. Per això, des de l'Arquebisbat han cridat a no acudir a la plaça de la Verge i adjacents si no es disposa d'invitació i han demanat "unir la devoció amb la responsabilitat i la prudència".

Després de la Missa d'Infants no hi hauran més misses en la Basílica per a permetre als fidels visitar la mateixa i, amb açò, evitar al màxim el col·lapse de l'entrada. Encara que al programa oficial es reflecteix que es celebraran algunes misses, finalment, per temes de seguretat i per a permetre la major fluïdesa de visites de fidels, no es duran a terme. Així, la basílica romandrà tancada fins al cap de la Missa d'Infants.

Per la seua banda, la Catedral també romandrà tancada fins a les 11.00 hores aproximadament i, a les 12.00 hores, serà la missa pontifical, amb un aforament al 50%.

El diumenge a la vesprada, la imatge de la Verge eixirà en el Mare-mòbil sense cap avís del seu recorregut ni horari i amb l'única intenció d'"acostar la Verge als seus fills", tal com ja ho està fent en aquests dies pels pobles propers a València.