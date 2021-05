Ferreira se compromete a trasladar al Consejo de la UE la necesidad de elaborar una nueva estrategia para las RUP

Así lo ha avanzado Torres tras el encuentro que ha mantenido, por videoconferencia, con Ferreira y la secretaria de Estado para Asuntos Europeos del Gobierno de Portugal, Ana Paula Zacarías, ya que Portugal tiene la Presidencia del Consejo, después de mantener una nueva reunión con los presidentes de las Regiones Ultraperiféricas europeas (RUP).

Al finalizar estos encuentros, Torres se ha mostrado "muy contento" porque después de solicitar en diciembre de 2020 una nuestra estrategia para las RUP que tuviera en cuenta las consecuencias del Covid, ahora Ferreira se ha comprometido a exponer esa necesidad en el Consejo del 17 de mayo para que "las RUP reciban más fondos acorde al daño económico y social que está produciendo la pandemia".

Añadió el presidente, en declaraciones a los medios, que "eso es una magnífica noticia" porque la estrategia actual es del año 2017, por lo que era "imprescindible" que se actualizara.

Por otro lado, ha informado de que los presidentes de las RUP han llamado la atención sobre la "falta de flexibilidad" concedida en la aplicación de los fondos europeos (REACT- EU, FEDER, FEADER, FSE+, FEAMPA...) a pesar de que su ejecución "es fundamental" para permitir una reactivación rápida.

También han demandado el mantenimiento del presupuesto del POSEI más allá de 2022, ya que las RUP siguen esperando resultados concretos sobre el desarrollo de dispositivos operativos que permitan conceder ayudas para la renovación de la flota pesquera.

Ante todo ello, el presidente de Canarias, que ha informado a sus homólogos sobre la evolución de la pandemia y de la vacunación en el archipiélago, se ha mostrado confiando en la recuperación social y económica de las islas, afirmando que se mantiene "el objetivo de alcanzar el 70 por ciento de la población vacunada en verano".

CERTIFICADO VERDE

Torres también se ha referido a la necesidad de que los países miembros, la Comisión y el Parlamento se coordinen para "aprobar lo antes posible" un certificado verde europeo, acompañado de criterios "comunes, claros y transparentes" para recuperar la movilidad, ya que ha apuntado que "es imprescindible no repetir" la descoordinación que se vivió el año pasado en torno al cierre de fronteras y restricciones a la movilidad.

Agregó que actualmente el certificado digital sanitario "es algo absolutamente esencial" para impulsar la recuperación económica en regiones como Canarias, "dependientes del turismo".

Además instó a la coordinación para "hacer compatibles" los certificados que se expidan fuera de la UE "como es el caso del Reino Unido", que recordó es uno de los "más importantes mercados emisores de turistas" en el archipiélago.

"RÁPIDA REACCIÓN"

Por otro lado, Torres ha mostrado su satisfacción por la "rápida reacción" de las instituciones europeas, que ha permitido aprobar el marco financiero plurianual "más ambicioso" de las últimas décadas, complementado con un flujo de fondos inédito gracias al REACT-EU y al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia aunque mostró su preocupación porque los plazos para su ejecución "sean demasiado ajustados, por lo que será necesaria una mayor flexibilidad" en su aplicación.

En ese sentido, ha apuntado que "no" se puede permitir que el resultado de una "excelente respuesta europea a la crisis pueda verse afectada, si no se simplifican las normas que permiten que los fondos puedan llegar" a los ciudadanos, "no sólo con rapidez, sino también con eficacia".

PACTO DE MIGRACIÓN

Por último, Torres ha incidido en la "importancia" que tiene el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo para Canarias por su situación geográfica y el aumento de los flujos migratorios en la ruta del Atlántico, la más peligrosa vía de entrada a Europa.

En este sentido, ha reclamado una vez más que ese pacto "no reduzca a una mera cuestión de voluntariedad" la implicación de los países europeos que no son frontera exterior y que la solidaridad en la gestión de este fenómeno "sea obligatoria para los 27 países miembros".

Al respecto, se refirió a los "duros episodios" que se están dando en Canarias desde hace más de un año y advirtió de que la situación se puede agravar porque a la "inestabilidad política, las guerras o el cambio climático, se une ahora la falta de vacunas en África, aumentando la brecha de desarrollo" entre Europa y África con las "graves consecuencias" humanas y humanitarias que conlleva, de ahí que pidió atención y solicitó que Europa apueste "decididamente" por el desarrollo de África.