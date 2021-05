US reconoce el emprendimiento y el impacto social de sus egresados en los premios Alumni

En esta primera edición, se reconocerá y se pondrá en valor el emprendimiento joven a través del galardón Alumni US Novel Emprendedor 2021. Los egresados de la Universidad de Sevilla menores de 35 años, que en los últimos cinco años hayan puesto en marcha un proyecto empresarial propio o desarrollado y registrado alguna patente, y sean miembros de Alumni US, podrán optar a hacerse con el premio, detalla la institución académica en una nota de prensa.

También se otorgará el reconocimiento a aquellos egresados cuya actividad docente, investigadora o profesional tenga una misión e impacto social, mediante el premio Alumni US Impacto Social 2021 Fundación 'La Caixa'.

Para conocer más sobre la convocatoria y los premios, así como para poder inscribirse como candidatura, puede visitarse el sitio web de Alumni US. El plazo de presentación de solicitudes de candidaturas a los premios se extiende desde el 3 de mayo al 4 de junio de 2021. Ser miembro de Alumni US es un requisito necesario para presentar la candidatura. La inscripción a la asociación puede realizarse en el siguiente formulario.

Con la Fundación 'La Caixa' como principal entidad colaboradora, en los I Premios Alumni US 2021 también colaboran la Fundación Cajasol, Coca-Cola y el Consejo Social de la Universidad de Sevilla. También participan Fundación Konecta y Fundación RES.

En enero del 2020, la Universidad de Sevilla puso en marcha el proyecto Alumni US con el objetivo principal de fomentar el establecimiento de vínculos sociales y la cooperación entre los egresados de la US, de tal manera que puedan mantener una conexión permanente con la institución y sus fines a lo largo de toda su vida profesional y personal.