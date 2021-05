Ayuntamiento y Principado decidirán en días si defender la estación del Plan de Vías en Sanz Crespo o Moreda

Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, tras reunirse con el consejero de Medio Rural y Cohesión Rural del Principado, Alejandro Calvo, y otros consejeros de Gijón al Norte, sociedad que gestiona el Plan de Vías. Descartan, de esta forma, el primer proyecto de Moreda o la ubicación frente al Museo del Ferrocarril, al considerar este último "inviable".

González, a este respecto, ha apuntado que sería una operación más cara, al incidir en que, al margen de que no hay un presupuesto detallado, no se tuvo en cuenta ni los gastos de gestión ni de mantenimiento, como tampoco su periodo de vida, dado que estaría en una zona inundable.

Incluso, ha descartado que con esa ubicación se gane centralidad, ya que esta la da, a su juicio, la interoperabilidad y el 'metrotren'. En su opinión, no hay ni siquiera un documento que justifique por qué se cambió la ubicación en el último convenio firmado. Ha llamado la atención, además, sobre que cuando el Gobierno del PP en su día encargó el estudio informativo de la estación barajó dos alternativas y no solo la de frente al Museo del Ferrocarril.

Ha adelantado, asimismo, que este miércoles será la última reunión técnica de Ayuntamiento y Principado, donde se tomará una decisión que trasladar a los consejeros de cara a llevar una posición conjunta al Consejo de Administración de Gijón al Norte del próximo 12 de mayo. Ha precisado, eso sí, que Ayuntamiento y Principado están de acuerdo en mantener las condiciones económicas y los porcentajes de las aportaciones, pero quieren dejar abierta la edificabilidad, para que esta se ajuste al modelo de ciudad que se busca.

La regidora gijonesa, en este caso, ha recordado que el convenio hablaba de ir a la máxima edificabilidad, cuando lo que se quiere es una ciudad compacta, en la línea de zonas estanciales y corredores verdes que está diseñando el Ayuntamiento. Sí que será requisito la eliminación del "tridente ferroviario", ya que la supresión de la barrera de vías es uno de los objetivos del Plan.

EL MAYOR CONSENSO

Calvo, por su parte, ha destacado que estamos en días decisivos para uno de los grandes proyectos no solo de Gijón, sino de Asturias. Ha avalado, en este sentido, la necesidad de basar la decisión con base a un conocimiento técnico riguroso. De hecho, ha incidido en que se trabaja ya sobre soluciones que cumplen ya los objetivos buscados. Eso sí, ha recalcado que la posición del Principado irá de la mano del consenso alcanzado en Gijón.

En esta línea, ha abogado por una decisión razonada y consensuada que permita el proyecto con el que, además, se sienten identificados los gijoneses. Sobre ello, la alcaldesa ha agregado que no se va a tratar de que elija ella, sino una en la que se haya aportado conocimiento para decantarse por ella. Tampoco se busca, según ella, basarse en cuál es la más barata, ya que habrá un conjunto de indicadores a la hora de adoptar una decisión u otra.

"Esto no es una subasta", ha dejado claro. Al tiempo, ha resaltado que no ha visto rechazo a lo planteado entre los consejeros de Gijón al Norte en el Ayuntamiento, aunque haya inquietudes que haya que resolver. "No he visto una actitud negativa ni cerrada", ha asegurado.