Mata (PSPV), després de la decisió de Bonig: "Al final, la política és injusta i molt dura"

"Té tot el meu reconeixement personal, però no som ningú per a intervenir en els processos orgànics d'altres partits", ha afirmat el també subsecretari dels socialistes valencians en declaracions remeses als mitjans.

D'un altre dels partits del govern valencià, Compromís, el seu diputat Carles Esteve li ha desitjat "la màxima sort en els seus projectes futurs" i ha assenyalat que correspon al PP decidir què oposició vol exercir a partir d'ara, mentre "el full de ruta del Botànic continua molt clar".

També ha donat "la benvinguda al PP a aquest nou món de primàries que va inaugurar Compromís", mentre creu que la decisió de Bonig queda dins de la "cuina" del partit perquè desconeix si hi ha hagut "pressions".

Entre l'oposició, la síndica de Ciutadans, Ruth Merino, ha coincidit que respecta absolutament la decisió d'Isabel Bonig, amb la qual manté una "bona relació personal". Per açò li ha desitjat "encert i sort en les seues decisions tant professionals com sobretot personals". Des de Vox no han volgut posicionar-se perquè no solen valorar "la situació interna d'un partit".