La Missa d'Infants tendrá acceso restringido, anillos de seguridad y asistirán 750 personas con invitación

Son algunas de las medidas que se han concretado este lunes en la reunión entre el concejal de Protección Ciudadana del Ayuntamiento de València, Aarón Cano, el vicerrector de la Basílica de la Virgen, Álvaro Almenar, y representantes de la Policía Local de València y la Policía Nacional.

El perímetro del acto se distanciará este año de la plaza de la Virgen para evitar aglomeraciones y se desplegará una "importante" presencia policial durante todo el fin de semana, que contará con un Puesto de Mando Avanzado en la plaza del Arzobispado.

Al respecto, la Concejalía de Protección Ciudadana y el Arzobispado han insistido en la importancia de no asistir a la Misa d'Infants si no se dispone de acreditación, algo "fundamental" para que el evento "discurra con seguridad y la normalidad que todos deseamos", según ha señalado el edil de Protección Ciudadana.

Aarón Cano ha valorado que se trata del primer gran evento en el último año, por lo que ha instado a "demostrar que somos capaces de realizarlo con éxito para recuperar un poco la normalidad que necesitamos".

El acto, que tradicionalmente congregaba en la plaza de la Virgen a unas 20.000 personas, contará en esta ocasión con la asistencia de alrededor de 750 personas, que accederán al recinto con una invitación. No obstante, la Missa d'Infants podrá ser seguida a través de la televisión.

Por su parte, desde el Arzobispado de València, en el marco del fin de semana de la festividad de la Virgen de los Desamparados, han invitado a todas las personas a cumplir las medidas de seguridad.

El programa de actos arrancará el viernes 7 de mayo a las 17.00 horas con las I Vísperas de la Virgen en la basílica, con un aforo restringido al 50 por ciento. Un día después, el sábado 8 de mayo, tendrán lugar las celebraciones según el programa establecido. A las 19.15 horas se desalojará el templo de la Basílica y a las 20.00 horas será la Salve Solemnísima, con acceso restringido.

Ya el domingo 9 de mayo, a las 08.00 horas será la Missa d'Infants, con acceso restringido y a la que no se podrá acceder sin acreditación. Por ello, desde el Arzobispado han llamado a no acudir a la plaza de la Virgen y adyacentes si no se dispone de invitación y han pedido "unir la devoción con la responsabilidad y la prudencia".

Después de la Missa d'Infants no habrán más misas en la Basílica para permitir a los fieles visitar la misma y, con ello, evitar al máximo el colapso de la entrada. Aunque en el programa oficial se refleja que se celebrarán algunas misas, finalmente, por temas de seguridad y para permitir la mayor fluidez de visitas de fieles, no se llevarán a cabo. Así, la basílica permanecerá cerrada hasta después de la Missa d'Infants.

Por su parte, la Catedral también permanecerá cerrada hasta las 11.00 horas aproximadamente y, a las 12.00 horas, será la misa pontifical, con un aforo al 50%.

El domingo por la tarde, la imagen de la Virgen saldrá en el Mare-móvil sin ningún aviso de su recorrido ni horario y con la única intención de "acercar la Virgen a sus hijos", tal y como ya lo está haciendo en estos días por los pueblos cercanos a València.