Cvirus.- Barceló: "Mantindre el toc de queda i la resta de mesures es decidirà per criteris científics, no polítics"

Barceló, després de visitar l'Hospital Sant Joan d'Alacant, ha recalcat sobre este tema que malgrat que acabe l'estat d'alarma la pandèmia "no ha finalitzat", per la qual cosa "hi ha mesures que s'hauran de mantindre per a evitar una major transmissió i una situació no desitjable".

En eixe sentit, ha assenyalat que "encara és prompte" per a determinar l'efecte de l'alleujament en les restriccions acordades ja que aquest ha sigut el primer cap de setmana amb els nous horaris i cal "veure com evolucionen".

D'aquesta manera, se celebraran reunions tècniques prèvies a veure què mesures d'alleujament s'adopten en la comissió interdepartamental que s'ha de celebrar aquesta setmana per a decidir, després d'haver escoltat als experts i científics, quines mesures van a quedar després de l'estat d'alarma. "Encara hi ha marge aquests dies per a prendre eixes decisions", ha assenyalat.

En qualsevol cas, ha insistit que les mesures s'acompanyaran d'un informe de la situació epidemiològica perquè, a partir d'ara, després de la fi de l'estat d'alarma, siguen ratificades pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), com ja va succeir l'estiu passat, i ha incidit que sempre s'adopten per criteris científics no polítics.

Barceló ha felicitat al sector de la restauració i la cultura per "haver respectat totes les noves mesures" i ha destacat "la corresponsabilitat" social perquè "tothom està convingut que ha de ser així per a gaudir eixos mesos d'estiu que estan per vindre".