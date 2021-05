PP lamenta que el PSOE en Diputación haya votado "en contra de los agricultores que dependen del Rumblar"

El diputado provincial del Grupo Popular en la Diputación de Jaén Francisco Carmona ha señalado que el PSOE ha perdido en el pleno de este lunes "la oportunidad que hay cada mes de hacer cosas positivas para la provincia" puesto que "el PSOE se ha empeñado hoy en el 'no porque no' y echarle a la Junta de Andalucía la culpa de todo y lavarse las manos para no molestar mucho a Pedro Sánchez vaya a ser que peligre su sillón si molestan demasiado en Madrid".

Carmona ha indicado que no era una moción para buscar disputas, ni de debatir de quién es la competencia, únicamente "dábamos respuesta a una demanda de la comunidad de regantes para que sean tenidos en cuenta ya que tienen hecho el proyecto, sus informes aprobados por la Junta en el año 2013, en definitiva, era un proyecto muy positivo para esta zona de la provincia y a lo que el PSOE ha votado en contra".

Concretamente la moción pretendía instar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a que considere prioritario y de interés nacional la modernización de la instalación de riego en el pantano del Rumblar, lo que afectaría a los términos municipales de Andújar, Villanueva de la Reina y Guarromán, y que se incluya como proyecto financiable a través de los fondos europeos de recuperación NextGeneration.

"Se les llena la boca de decir que el PSOE siempre ha demostrado su compromiso con las infraestructuras de esta provincia y ellos mismos destapan su mentira al votar siempre que no a cualquier moción que lleve la oposición al pleno para estos asuntos", ha señalado el dirigente popular.

"Nunca han apoyado la presa de Siles, hoy votan en contra de involucrarse con la del Rumblar, es definitiva, siempre votan en contra de los regantes, siempre votan en contra de los agricultores", ha dicho Carmona.

La comunidad de regantes del Pantano del Rumblar está formada hoy en día por los propietarios de las 5.600 hectáreas regables, 2.280 propietarios o comuneros y con una gran variación tanto en extensión como en cultivos por propietario.

"Esta comunidad se crea en torno a la presa del Rumblar cuyas obras se iniciaron durante la República y se concluyeron en 1956 por lo que es de justicia que se proceda a su modernización", ha dicho el diputado popular y ha añadido que desde principios de 2000 la Comunidad de Regantes se encuentra inmersa en "el gran proyecto de modernización de la zona regable y es indispensable su culminación".

Asimismo, el dirigente popular ha expuesto que al depender el abastecimiento de agua para riego de la presa, "su disposición varía según la pluviosidad en la zona por lo que tal y como ha ocurrido durante este 2021 sufren restricciones".

Por otro lado, el diputado popular Emilio Vera has defendido la moción relativa a instar a la Diputación a mostrar su apoyo a los objetivos establecidos en el IV Plan Andaluz de Salud y ratificar su adhesión a la Red Local de Acción en Salud y adquirir el compromiso de desarrollar cuantas acciones sean necesarias para instar y animar a los Ayuntamientos de la provincia para que se adhieran a la Red Local.

Ha indicado que el único objetivo era que "todos rememos juntos a favor de la sanidad, pero que el PSOE como siempre ha echado balones fuera y se ha dedicado a atacar al Gobierno de la Junta, que es lo único que saben hacer", ha lamentado Vera.