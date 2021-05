Salud prorroga las restricciones hasta el domingo y estudia cómo quedarán más allá del fin del Estado de alarma

Así lo ha hecho saber el consejero de Salud, Juan José Pedreño, tras la reunión del Comité de Seguimiento Covid que se ha reunido este lunes presidida por el jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras.

Pedreño, quien ha comparecido en rueda de prensa acompañado por el portavoz técnico del Comité de Seguimiento Covid, Jaime Pérez, ha lamentado que inicia el mes de mayo con la "incertidumbre" de cómo afrontar el fin del Estado de alarma porque el Gobierno de España "carece de un plan 'b'" a pesar de que se le ha solicitado de forma insistente.

El consejero ha justificado que el plan 'b' es necesario porque la incidencia en España "sigue siendo elevada" y se encuentra en un nivel de alerta "muy alto" en términos globales. En la Región de Murcia, a pesar de que la incidencia ha bajado un 10% en la última semana, recuerda que en las dos semanas anteriores se registró un repunte en los índices de esta tasa.

Además, ha pedido un 'plan b' porque "han aparecido nuevas variates, más contagiosas y resistentes a la vacuna, como la variante india; porque en España no hemos alcanzado el nivel de inmunidad comunitaria necesario para proteger a la mayoría de la población". Actualmente, ha explicado que el 25,9% de la población de la Región está vacunada, al menos, con una dosis, mietras que el 9,7% ha recibido la pauta completa.

"No se trata de tener o no Estado de alarma; se trata de que el Gobierno central tenga previsto el escenario legal para adoptar medidas que son necesarias para controlar la pandemia y proteger a nuestra población", según Pedreño, quien ha recordado que la eficacia de las medidas aplicadas en la Región "nos ha situado como una de las comunidades con mejor situación epidemiológica y asistencial".

Ha señalado que las tasas de incidencia a 14 y a 7 días se sitúan entre el 73,2 y el 34,9 casos por cada 100.000 habitantes, respectivamente, y siguen "muy por debajo" de la media nacional.

Asimismo, ha destacado que la Región ha terminado el mes de mayo siendo la comunidad autónoma con mejores ratios de ocupación, tanto de camas hospitalarias (1,77%) como e la UCI (4,42%). "Pero no podemos relajaros, y la prudencia y la cautela son las que nos han llevado a esta situación; debemos prevalecer en la adopción de estas medidas", ha subrayado.

DECISIONES DEL COMITÉ

La Región de Murcia se encuentra en una fase 1 del nivel de alerta y en un nivel de riesgo bajo. A nivel municipal, solo Ulea se sitúa en nivel de alerta extremo porque su tasa a 7 días se sitúa en 471,1 casos por cada 100.000 habitantes pero, al tratarse de un municipio de menos de mil habitantes y ser un brote familiar está "controlado" y la Consejería no va a adoptar ninguna otra medida en la localidad.

En nivel muy alto se encuentra Lorquí, también con tasas por encima de la media regional. En nivel de alerta medio-alto están 13 municipios: Cieza, Cehegín, Beniel, Alhama de Murcia, Alcantarilla, Villanueva del Ríos Segura, Lorca; Puerto Lumbreras, Ceutí, Cartagena, Murcia, Fuente Álamo y Alguazas. Los 30 municipios restantes están en un nivel de alerta bajo.

Ha advertido que la mayoría de los brotes son de origen socio-familiar y que, actualmente, el Servicio de Epidemiología está investigando un brote de entre 3 y 5 personas en el Altiplano precisamente por la celebración de una boda, aunque no hay constancia de incumplimientos en los aforos y las restricciones establecidas. Se suma a los brotes en Ulea, Lo Campano (Cartagena) y en Lorquí.

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN

Respecto a la campaña de vacunación, Pedreño ha afirmado que se sigue intensificando el ritmo y, gracias a ello, se ha conseguido "contener la letalidad y mejorar los indicadores de presión asistencial".

Ha hecho una referencia especial a la vacuna de AstraZeneca, y ha calificado de "incomprensible" la decisión del Ministerio de Sanidad de esperar un mes más para pronuniciarse sobre la administración o no de la segunda dosis. "En definitiva, ha venido a arrojar incertidumbre y desconfianza en muchas personas que ya han recibido la primera dosis y en aquellas que quedan por vacunar".

De momento, recuerda que el Ministerio ha ampliado el plazo para administrar la segunda dosis de esta vacuna a las 16 semanas, de forma que las personas (sobre todo de colectivos esenciales de menos de 60 años), deben esperar hasta nueva orden para recibir estas dosis.

La Región de Murcia, a través de la Dirección General de Salud Pública, siguiendo los criterios fijados por la Agencia Europea del medicamento, los trabajos de investigación publicados, los informes de farmacovigilancia, de las sociedades científicas y la propia ficha técnica, apostó por aplicar esta segunda dosis, al menos, de un modo voluntario.

Entre 60 y 69 años se seguirá aplicando AstraZeneca en primera y en segunda dosis, y Pedreño ha hecho un llamamiento a la tranquilidad a todos aquellos que han de recibir esta vacuna, porque "es segura, tal y como se está comprobando científicamente".

Le decisión del Ministerio tiene además el inconveniente de tener que mantener en stock una gran cantidad de dosis de AstraZeneca. De hecho, la Región cuenta con 71.644 dosis de esta vacuna en los congeladores durante un mes más. Por ello, la Consejería se ha visto en la obligación de desconcertar todas las citas con el personal al que se le ha aplicado la primera dosis -unas 45.000 entre menos de 55 años, profesorado, miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del estado y determinado personal sanitario-, y este proceso se va a canalizar a través de las instituciones a las que pertenecen.

La intención de la Consejería es citar a más de 60.000 personas esta semana, tanto en centros de salud como en pabellones. Esta semana está prevista la llegada de 9.800 dosis de Moderna y 44.460 de Pfizer. Según los últimos datos, la Región ha registrado 451.332 vacunas administradas en total y, de ellas, 122.869 en segundas dosis.

Así, la Consejería ha finalizado "prácticamente" con el grupo de edad entre los 70 y los 79 años, en el que se ha superado el 85% de cobertura. Pedreño ha recordado al pequeño porcentaje que queda por vacunar que puede llamar al '900121212' para que recojan sus datos y les puedan citar. "Hay personas que es posible que no se quieran vacunar, pero también hemos encontrado casos de datos que no están actualizados".

Ha afirmado que esta semana se va a priorizar la vacunación entre los 60 y los 69 años, así como de pacientes de riesgo. Este lunes se ha citado concretamente a 7.300 personas en Murcia, centros de salud de toda la Región para segundas dosis de mayores de 80 años y dependientes.

Ha señalado que sí que ha habido "hechos puntuales" de vacunación sin cita este fin de semana porque "en algunos puntos, los equipos de vacunación contemplaron que había que administrar las dosis de Pfizer por sus condiciones de conservación". No obstante, "rápidamente se clarificó que no se podía acudir si no estaban en la franja de edad de 70 a 79 años", según Pérez.

Por otro lado, Pedreño explica que la Región contabiliza 324 casos de la cepa británica, 9 sudafricana y dos brasileña. Hasta el momento, no hay constancia de casos de la cepa india.

Al ser preguntado por el público en espectáculos deportivos, señala que los servicios de Epidemiología y de Salud Pública están evaluando la situación pero, de momento, no hay una resolución al respecto.