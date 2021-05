ANPE insiste en necesidad de ampliar convocatorias de empleo público para que se adapten a necesidades del profesorado

En un encuentro con López Miras han valorado las necesidades que presenta la comunidad educativa en la Región, así como una serie de propuestas prioritarias que garanticen la seguridad en las aulas y los derechos de los docentes murcianos, de cara al final de curso y el inicio del nuevo curso escolar 2021/22.

ANPE ha puesto encima de la mesa el nuevo acuerdo de interinos, poniendo en valor el nuevo Acuerdo de Interinos ratificado por todas las organizaciones sindicales en Mesa Sectorial.

A juicio del sindicato, "es un acuerdo que mejora significativamente las condiciones de trabajo del profesorado interino en cuanto a estabilidad, mantiene las líneas principales del anterior, ha buscado un equilibrio entre la experiencia docente y el esfuerzo por aprobar una oposición".

Además, se incluye por primera vez la posibilidad de renunciar al primer y segundo trimestre y que el primer acto de adjudicación de interinos sea voluntario. Además, este acuerdo "da más estabilidad al profesorado interino mayor de 55 años al integrarse en el bloque I en cada procedimiento selectivo".

Resalta la necesidad de "reducir la tasa de interinidad por debajo del 8%, aumentar y estabilizar las plantillas en los centros, desdoblar grupos y reducir la ratio en las aulas en todos los niveles educativo; obteniendo así una mayor atención al alumnado, un mayor refuerzo educativo y una enseñanza más óptima, personalizada y segura que enriquezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje, garantizando la educación del alumnado".

Estas propuestas, a juicio de ANSE, "minimizarían el riesgo de contagio y mayor seguridad para la comunidad educativa, evitando futuros brotes de COVID en el próximo curso, repercutiendo de manera muy favorable en la calidad educativa".

Por otro lado, reclama a López Miras "la jornada lectiva del profesorado a 23 horas en Infantil y Primaria y de 18 horas en Secundaria y otros cuerpos, para incrementar las horas complementarias, mejorando las labores de tutoría, evaluación y organización".

En cuanto a la vuelta a la presencialidad, ANPE apuesta por "un escenario de presencialidad 100%, donde todos los alumnos acudan a clase cada día, evitamos así el desfase curricular que puedan llevar los alumnos a la hora de desarrollar su trabajo".

Pero ha insistido en que los centros educativos "sigan siendo entornos seguros, que no se produzcan contagios y para ello necesitamos contar con más docentes y con mayores recursos materiales que permitan mantener las mejores condiciones y, sobre todo, mantener la máxima distancia de seguridad posible".

Asimismo, reclama al presidente "el mantenimiento de los puesto docentes creados para atender las necesidades COVID, y permitir un inicio de curso en las mejores condiciones".

En cuanto a oposiciones de Secundaria y otros cuerpos, desde ANPE reclaman la necesidad de "establecer un protocolo estricto de seguridad y salud para las oposiciones del próximo 19 de junio, donde se respete la distancia máxima de seguridad y se celebre un procedimiento con las máximas garantías sanitarias".

Para ello, ANPE ha planteado la necesidad de "establecer más de 70 sedes distribuidas por toda la Región y más de 300 tribunales de las distintas especialidades convocadas, que conformen el dispositivo para la realización de las oposiciones de la Región de Murcia".

Reclama soluciones para los opositores que en la fecha del examen estén en cuarentena por COVID o tengan síntomas de COVID y no puedan realizar las pruebas, así como soluciones para los opositores que por motivos de fuerza mayor no puedan presentarse al examen.

Exige, igualmente, respeto por la jornada de trabajo de los miembros del tribunal, que no debe superar las 7 hora y media por día y que se inicie el segundo tramo de la Carrera Profesional Docente.

Para ello, "es necesario abrir un grupo de trabajo en la Consejería de Educación para diseñar y negociar la evaluación del desempeño de la labor docente y empezar al encuadramiento de los docentes que cumplan los requisitos en el segundo y sucesivos tramos".

Finalmente, desde ANPE han manifestado al presidente regional "el agravio comparativo que sufren los docentes murcianos con respecto a los docentes del resto del territorio nacional".

Y es que, critica, "no es de recibo que un docente interino que se esfuerza en formarse para mejorar labor como profesor y además conlleva una inversión económica, no pueda ejercer su especialidad por no superarla en la misma universidad donde se sacó el titulo de grado"