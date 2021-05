Mazón destaca la "gran tasca" de Bonig en el PPCV: "Ha fet un treball exemplar per a tot el partit"

El president del Partit Popular de la Província d'Alacant (PPA), Carlos Mazón, ha agraït aquest dilluns a Isabel Bonig la seua "enorme tasca i dedicació tot aquest temps" al capdavant de la formació, després que s'haja fet pública la seua decisió de no presentar-se al congrés regional per a la reelecció com a presidenta.