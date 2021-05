Coronavirus.- Cs proposa un bo cultural i més campanyes per a promocionar que "la cultura és segura"

Ciutadans ha proposat en Les Corts l'engegada d'un bo cultural i més campanyes per a promocionar que "la cultura és segura", amb l'objectiu de revitalitzar a l'ampli ventall que abasta el sector cultural després d'acumular un any de pèrdues per la crisi.