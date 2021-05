Cvirus.- El 'vacunòdrom' d'Alacant tancarà el dimecres, el de Castelló el dijous i València dissabte

Així, ho ha anunciat aquest dilluns la consellera de Sanitat, Ana Barceló després de visitar l'Hospital Sant Joan d'Alacant, que ha recalcat que a més se segueixen vacunant en els centres de diàlisis, en els hospitals per als grups de risc, i en les zones bàsiques de salut per a atendre a les poblacions més despoblades. En total, Sanitat té previst administrar en els pròxims set dies fins el 324.190 dosis de les quatre vacunes ja autoritzades en el mercat europeu.

Preguntada per si es modificarà el calendari de vacunació donat el descens en l'edat dels ingressats per covid en els últims tres mesos -quasi el 30% té entre 51 i 65 anys- ha comentat que ja s'ha començat amb la inoculació dels grups d'entre 69 a 65 anys i de 60 a 65, que són unes dècades on hi ha una població diana a vacunar "molt important", per la qual cosa no pot completar-se en una sola setmana.

Per açò, el ritme de vacunació depèn del nombre de persones en aquests trams d'edat que hi ha en cada departament de salut i de les dosis que arriben per a completar aquesta franja.

SEGONA DOSI D'ASTRAZENECA

D'altra banda, ha explicat que es remtirá un SMS a les persones menors de 60 anys pendents de rebre la segona dosi d'AstraZeneca comunicant la decisió acordada per la Comissió de Salut Pública d'esperar quatre setmanes a inocular-la a l'espera de conéixer els resultats de l'estudi de l'Institut de Salut Carlos III (ISCIII) sobre la seguretat i eficàcia de posar en el seu lloc una dosi de Pfizer.

La Comunitat Valenciana ha vacunat amb AstraZeneca a 196.843 persones menors de 60 anys, inclosos principalment en els grups prioritaris de vacunació de personal de centres educatius i de cossos i forces de seguretat de l'Estat, i d'ells 50.956 estarien pendents de rebre la segona dosi en les pròximes quatre setmanes.

Sobre este tema, ha recalcat que cal esperar les conclusions de l'Institut de Salut Carlos III, l'estudi clínic de la qual ja ha conclòs, per a adoptar decisions perquè sempre "cal vetlar per la seguretat dels vacunats" amb AstraZeneca.

Barceló ha replicat a els qui demanden que s'inocule ja la segona dosi, que "no serà una decisió arbitrària, sinó basada en l'evidència científica i en la seguretat per a la persones" després d'analitzar els efectes trombòtics per a "veure si la segona dosi els produiria o no". Per tant "tranquil·litat perquè farem sempre el que siga necessari per a garantir eixa seguretat", ha recalcat.