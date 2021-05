Un jutjat admet una demanda contra la UV per presumpta discriminació laboral al professorat associat

Així ho ha donat a conéixer aquest dilluns la Plataforma del Professorat Associat de la UV, que fa unes setmanes va presentar la demanda. El jutjat l'ha admès a tràmit i ha assenyalat el 12 de juliol per a un acte de conciliació. Si no hi ha acord, se celebrarà un juí.

La demanda reclama la tutela de drets fonamentals i llibertats públiques per la vulneració dels mateixos sobre la base de, segons els demandants, la discriminació laboral que pateix el professorat associat.

Sobre este tema, al·leguen que no se'ls computen les mateixes hores de treball que a la resta del personal docent i investigador (PDI), ni la mateixa jornada laboral ni, per tant, les retribucions salarials ni la cotització a la Seguretat Social ajustades a les quals es reconeix a la resta de docents.

Expliquen que al PDI a temps complet se li reconeixen quatre hores de preparació per cada hora de docència impartida i, en canvi, al professorat associat, cap.

"I açò és especialment greu perquè imparteix matèries troncals de Grau, matèries de Master, dirigeix TFG i TFM, exacamtente com qualsevol un altre PDI. La docència del professorat associat, per tant, no és específica del PDI associat i no té cap singularitat", s'al·ludeix des de la plataforma.

A més, l'entitat ha criticat que amb la "excusa" de la taxa de reposició, les universitats públiques valencianes i de la resta de l'Estat "han tirat mà de la figura precària del professorat associat, mantenint un percentatge de contractes precaris i sense un conveni que regule les relacions laborals, a pesar que fa més de dos anys, a quatre dies de les eleccions generals i autonòmiques, es va fer un simulacre de firma del mateix".

A tot açò, segons els demandants, "s'afigen les últimes sentències favorables al nostre dret a percebre els complements per a quinquennis de docència i sexennis d'investigació, alguna cosa que mostra que la justícia ja condemna la contínua discriminació a la qual ens estan sotmetent les universitats i els nostres governs autonòmics i estatal", han lamentat.

D'altra banda, afigen: "el goteig de sentències que condemnen el frau de llei en l'ús del PDI ens ha fet veure que aquest camí és més que transitable. La nostra nova demanda per discriminació constitueix un graó més en la lluita judicial per a la dignitat laboral del professorat associat".