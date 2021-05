Renovados los servicios ASTRA del Corredor de Henares con una reducción de tiempos y mayor claridad de frecuencias

El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha firmado este lunes con las alcaldesas de Villanueva de la Torre y de Alovera, Sonsoles Rico y Purificación Tortuero, respectivamente, y con el alcalde de Quer, José Miguel Benítez, la renovación del convenio ASTRA Alovera-Villanueva de la Torre-Quer. Un acto al que también han asistido el delegado de la Junta en Guadalajara, Eusebio Robles y el delegado de Fomento en la provincia, Teo Baldominos, ha informado la Junta en nota de prensa.

En este contexto, Hernando ha remarcado que con el nuevo convenio han querido ser "tremendamente ambiciosos", y ha explicado que este supone ocho avances principales, como una reducción de tiempos; mayor claridad de frecuencias; una nueva parada en el centro comercial 'Ferial Plaza' de Guadalajara; dos nuevas paradas en Quer; una nueva parada en el barrio de 'Juan Jordana' en Villanueva De la Torre; mayor coordinación con los horarios de Cercanías; nueva expedición los sábados, domingos y festivos por la tarde; y el horario reducido de verano se limita a agosto.

El responsable de Fomento ha asegurado que este convenio, que cubre el servicio ASTRA con más billetes vendidos de la región con 250.000 al año y que tiene una inversión de 385.000 euros, forma parte de la serie de renovaciones de los ASTRA en el Corredor de Henares.

En este sentido, ha avanzado que "esto no para aquí", ya que la apuesta que se está haciendo es por renovar o prorrogar los servicios de movilidad peri urbana como es el ASTRA en todo el Corredor del Henares "como solución a muchas de las necesidades que presenta una zona con metabolismo propio en la Comunidad Autónoma".

Al respecto, ha asegurado que en próximas fechas, entre mayo y junio, vamos también se va a prorogr el ASTRA entre El Casar y Torrejón del Rey, Galápagos, Valdeaveruelo y Valdenuño Fernández; y a firmar los nuevos ASTRA de Cabanillas y de Horche-Yebes; que se sumarán a la renovación del ASTRA de Marchamalo, que ya en su día rubricamos".

Asimismo, Hernando, que ha recordado que la Consejería de Fomento ha aumentado el 30 por ciento el presupuesto destinado a los ASTRA, ha hecho hincapié en que "esto desarrolla, lo que ya desde el discurso de toma de posesión señaló el presidente Emiliano García-Page: que la movilidad iba a ser una apuesta clarísima en esta legislatura, pero no una movilidad ni al uso ni conformista".

De esta manera, ha asegurado que "tenemos que poder ser capaces en zonas de alta densidad poblacional, como pueda ser el Corredor de Henares o puedan ser otras zonas de la región, dar una respuesta realmente confeccionada a sus necesidades; y que eso a la vez no nos quite, o no nos impida, el hacer también una apuesta real y sensible a las necesidades de nuestros municipios más pequeños. De ahí que vayamos a implantar un transporte sensible a la demanda".

Para finalizar, el consejero de Fomento ha asegurado que está manteniendo contactos con Renfe y Ministerio de Movilidad, Transportes y Agenda Urbana "para llevar a cabo la recuperación del cien por cien de todas las líneas de transporte y tanto por carretera como de ferrocarril".