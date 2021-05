Puig expressa el seu "màxim respecte" a la decisió de Bonig de no presentar-se a la reelecció com a presidenta del PPCV

Així ho ha manifestat després de reunir-se en la taula de diàleg social amb patronal i sindicats, després que la presidenta dels 'populars' valencians haja traslladat a la direcció nacional del Partit Popular que no es presentarà al congrés autonòmic del PPCV.

Davant aquesta decisió, el cap del Consell ha volgut ressaltar el seu "respecte personal" per Isabel Bonig, a qui ha enviat els "millors desitjos en la seua vida professional i política".

A partir d'ací, Puig espera que el Partit Popular "definisca el seu futur". Un futur que li agradaria que estiguera "molt ancorat en la defensa dels valors democràtics i molt ancorat en la capacitat d'arribar a acords. Això seria desitjable per a la societat valenciana", ha comentat.

El cap del Consell ha insistit en el seu respecte a la decisió que Isabel Bonig haja pres des de "la seua llibertat personal, que això és obvi que cal preservar", i en el seu respecte al PP. "Nosaltres com sempre respectarem el que facen altres partits polítics", ha remarcat.

Per a Puig, "el respecte forma part substancial de la democràcia. El respecte a les persones i el respecte als partits polítics" i "si no som capaços de veure en els altres a adversaris però no enemics, no hi ha manera de confluir una societat madura democràticament avançada. Des d'eixa perspectiva, màxim respecte a la senyora Bonig i les seues decisions i màxim respecte al PP i les seues decisions", ha reiterat.

Quant a la possibilitat que el president de la Diputació d'Alacant, Carlos Mazón, siga el candidat amb més opcions de presidir el partit en aquesta regió, Puig ha descartat pronunciar-se: "No vaig a immiscuir-me en el que és un debat intern, no sé com és el mètode d'elecció del PP, però una vegada decidisquen amb les persones que decidisquen, nosaltres dialogarem i intentarem arribar a acords com sempre", ha conclòs.