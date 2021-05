Las estancias de profesores en el extranjero se reconvierten en cursos en línea con 1.500 plazas

En total, la Generalitat invierte 1,8 millones de euros en esta propuesta para mejorar la competencia comunicativa en inglés de 1.500 profesores a lo largo de cinco meses. La solicitud de plaza se debe presentar en la oficina virtual del docente antes del 16 de mayo a las 23.59 horas.

"Nos adaptamos al contexto de pandemia sin dejar de ofrecer la formación en inglés a nuestro profesorado para acompañarle en la mejora de la competencia comunicativa en lengua inglesa y para actualizar las metodologías de enseñanza integrada de lenguas y contenidos que desde Educación de la Generalitat llevamos impulsando desde hace tres cursos", afirma el conseller de Educación, Vicent Marzà.

Con esta adaptación de las estancias en el extranjero en un modelo de enseñanza en línea se ofrecen nuevos recursos formativos intensivos en inglés. Se invierten 1.200 euros por persona en una formación repartida a lo largo de cinco meses. Los profesores, sin coste, pueden examinarse después en un centro oficial del certificado de nivel de inglés para el que se preparan durante esta formación.

En la convocatoria, publicada este lunes en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV), se ofrecen 1.500 plazas: 200 para maestros de Infantil, 425 para Primaria, 600 para e Secundaria y otras 250 para Formación Profesional, más 25 para especialistas en inglés de las escuelas oficiales de idiomas.

30 HORAS DE FORMACIÓN INTENSIVA

En concreto, el itinerario consta de tres módulos independientes. El primero es un 'crash course' intensivo de seis días repartidos entre el 1 de julio y el 31 de agosto, con 30 horas de formación intensiva en lengua inglesa a razón de cinco horas diarias. Casi la mitad, 12 horas, se compone de clases orales de conversación 'one to one', de un alumno solo con profesorado nativo. Las 18 horas restantes son clases grupales de conversación en grupos de un máximo de cinco participantes.

El segundo tiene formato de webinario de cinco días del 13 al 17 de septiembre. Estos seminarios en línea versan sobre el tratamiento integrado de lenguas y contenidos, así como otras metodologías y herramientas didácticas. Son 15 horas en cinco días, a razón de tres horas cada día.

Y el tercer módulo es un curso de 55 horas del 20 de septiembre al 20 de noviembre. Cada alumno contará con un tutor personal que guiará y evaluará semanalmente su aprendizaje y podrá conectarse a la hora que mejor le convenga para hacer las tareas encomendadas para cada semana. La finalidad es potenciar y mejorar las competencias lingüísticas de los docentes a partir de su nivel lingüístico.

Para un mejor aprovechamiento de la formación, a todo el alumnado se le hará al inicio una prueba de nivel a fin de determinar la formación que debe recibir y facilitar las agrupaciones. Todas las personas que aprueben los tres módulos podrán optar, si lo desean, al examen oficial de certificación de lengua inglesa en el nivel por el que se hayan formado. La inscripción en estas pruebas también será gratuita y las pruebas se realizarán en un centro oficial examinador a lo largo de 2022.

¿QUÉ NIVEL DE INGLÉS NECESITO?

Para participar en el programa hay que ser profesor en servicio activo en centros sostenidos con fondos públicos, acreditar un nivel B1 mínimo de competencia en inglés e impartir docencia este curso 2020-2021 en alguna de las etapas educativas a las que va dirigida la formación.

Este programa se suma a la formación habitual en las EOI que oferta Educación de la Generalitat de cursos gratuitos de inglés a profesores valencianos de 120 horas de duración en los niveles A2, B1, B2 y C1.