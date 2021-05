CSIF reprocha al Gobierno regional "los cambios constantes de interlocutores que dificultan la negociación sindical"

En este sentido, CSIF critica, por "lo mucho que le afectan, los numerosos y decisivos cambios que se han producido en el Gobierno de La Rioja en apenas dos años de mandato". Ya "no sólo de los titulares de las consejerías más significativas como Función Pública, Educación, Portavocía, etc., sino también en muchas direcciones generales y otros altos cargos que, en algunas ocasiones, no han llegado a ocupar su despacho antes de ser cesados o dimitidos".

Tanto "trasiego de personal y responsables políticos ha acarreado también cambios de criterios y talante en la negociación sindical". Durante los últimos meses ha sido "casi imposible sacar adelante los numerosos temas pendientes con los empleados públicos de la administración riojana, por más que nos hayan querido vender lo contrario el Gobierno y su abultado aparato de propaganda".

La realidad es tozuda y bien distinta. Los escasos acuerdos relevantes "a los que hemos llegado en esta comunidad han sido gracias a la insistencia de este y otros sindicatos. Y si tenemos que ser justos, gracias también a sus sindicatos afines, cuando le ha interesado al propio Gobierno regional, claro".

Este sindicato no es nuevo en esto, "es consciente de los numerosos compromisos de cada gobierno de turno con los suyos, y que necesiten gratificar a las personas de su confianza. Otra cosa es que este sindicato comparta dicha idea".

CSIF siempre ha defendido la noción primigenia de una Administración Pública profesional e independiente al servicio del ciudadano.

Por tanto y una vez más, CSIF reivindica que la administración pública "debe profesionalizarse cada vez más y que desde la figura de director general incluida hacía abajo deberían desaparecer los puestos eventuales o de confianza ('a dedo') para que dicha responsabilidad sea asumida por empleados públicos con los requisitos de promoción que establece la ley como garante de una independencia y calidad que deben regir los servicios públicos que reciben los ciudadanos".