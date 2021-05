Detinguda a Alacant una dona de 22 anys per ocupar la vivenda de la seua veïna en pensar que havia mort

La jove va explicar als agents que s'havia marxat de casa a causa que la relació i convivència amb la seua mare s'havia tornat "insuportable" i que va pagar a un home 500 euros perquè li obrira la porta, segons ha informat un comunicat.

Els fets van tindre lloc quan la víctima va explicar als agents que va haver d'anar-se'n temporalment de la seua casa per a rebre tractament mèdic per una greu malaltia i en tornar al seu domicili no podia entrar perquè estava ocupat per l'acusada.

Per açò, després que l'anciana denunciara l'ocorregut, els efectius de la Comissaria Nord van descobrir que la vivenda es trobava ocupada per una de les seues veïnes, qui va justificar el fet a causa que abans vivia amb la seua mare en un altre immoble del mateix edifici i la relació amb ella s'havia tornat "insuportable".

Davant tal situació i en pensar que l'anciana havia mort, va pagar 500 euros a un home perquè li obrira la porta del domicili per a ocupar-ho de manera il·legal.

Finalment, els agents van comprovar que la vivenda pertanyia a la víctima, i després de prendre declaració a testimonis i persones implicades, la jove va accedir a desallotjar-la de manera voluntària i va ser detinguda per un suposat delicte de violació de domicili.

La detinguda ha sigut posada a la disposició del Jutjat d'Instrucció de Guàrdia d'Alacant.