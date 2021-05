AMP.- Bonig renuncia a presentar-se al congrés del PPCV per a optar a repetir com a presidenta

Segons informa el partit en un comunicat, aquest dilluns s'ha convocat la junta directiva autonòmica per al dijous, 6 de maig, amb l'objectiu de traslladar la proposta d'acord de convocatòria del congrés regional.

Aquest anunci es produeix mesos després d'especulacions sobre el seu futur i les preferències de Gènova per a la direcció del PPCV, encara que ella havia anunciat públicament en reiterades ocasions la seua intenció de repetir en el càrrec, i després d'una setmana en la qual Bonig ha reduït la seua agenda al mínim, limitant-se a la institucional com a síndica 'popular' en Les Corts, càrrec sobre el qual no hi ha cap referència en el comunicat oficial.

Mentrestant ressona per a succeir-la el nom de Carlos Mazón, president de la Diputació i del PP d'Alacant. El que ja s'ha postulat és l'alcalde d'Aiora (València), José Vicente Anaya.

Segons fonts de Génova, la direcció nacional vol agrair a Isabel Bonig el seu "treball, esforç i dedicació" des que al juliol de 2015 es va fer càrrec del partit "en un moment molt complicat". "En aquests sis anys, Bonig també ha destacat pel seu important treball d'oposició, que ha deixat el descobert la roïna gestió del govern valencià de Ximo Puig", ressalten.

És més, des de la cúpula del Partit Popular auguren que l'encara presidenta seguirà com "un actor clau per al partit a nivell autonòmic i nacional".

Aquest dijous, la junta directiva regional convocarà el seu congrés i seran els militants els qui trien el líder del PPCV per als pròxims anys, segons les mateixes fonts.

El conclave arriba després de la renovació provincial del partit a la Comunitat Valenciana, amb l'objectiu de "renovar i posar a punt l'estructura, estar preparats per a guanyar les pròximes eleccions autonòmiques i treballar perquè Pablo Casado arribe prompte a Moncloa", asseguren des de Gènova.

VA DEMANAR TRANQUIL·LITAT "ALS SATÈL·LITS DE GÉNOVA"

En les últimes setmanes, Bonig ha vingut reduint les seues aparicions públiques i solament es va pronunciar recentment dimarts passat, quan va demanar tranquil·litat als "satèl·lits de Génova" perquè els veia molt preocupats i amb massa pressa perquè es convoque el congrés. "A voltes, per córrer tant un pot tindre el perill d'ensopegar-se i caure", avisava.

Cal remuntar-se a desembre de 2020 per a recordar l'últim acte que van compartir amb declaracions públiques Bonig i Mazón, en una reunió en la seu del PPCV. Ella reiterava la seua intenció de tornar a presentar-se i ell ho descartava. "Hi ha gent que està interessada que tinguem una roïna relació però les dones i els homes del PP, almenys en aquesta comunitat, ens portem molt bé i ens entenem", va declarar la presidenta, mentre el cap del PP d'Alacant assegurava que no hi havia cap controvèrsia.

Un mes després, en una entrevista a Europa Press, Bonig no va qualificar a Mazón de "rival polític", sinó d'aliat, destacant la seua "extraordinària tasca de reconstrucció del partit en la província d'Alacant". També es va mostrar a favor de les primàries com a "gran defensora de la política americana i anglosaxona i de la llibertat" i va assegurar que la seua relació amb Casado és molt bona.

Cal recordar que Carlos Mazón va recolzar al líder del Partit Popular, Pablo Casado, en les primàries de 2018 mentre que l'executiva de Bonig recolzava a Soraya Sáenz de Santamaría, a qui la presidenta del PPCV va definir com a persona de gestió i responsabilitat que havia sabut estar en els moments difícils.

Recentment, Casado va evitar pronunciar-se sobre si al final serà el president del PP d'Alacant qui substituirà Isabel Bonig, recalcant que "no hi ha cap congrés convocat" i que a ell no li "correspon" valorar-ho.

A la fi de març es va produir un altre moviment important en el partit. El president del PP a Castelló, Miguel Barrachina, i suport de Bonig en la província, va anunciar que no tornaria a presentar-se a la reelecció per al congrés provincial programat per a aquest mateix dissabte, 8 de maig. Les precandidates Marta Barrachina i Carmina Ballester van tancar un pacte d'integració liderat per la primera i aspirarà a presidir el partit davant la candidatura de Luis Gandía.