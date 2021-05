CC insta al Gobierno canario a acordar con los firmantes del Plan de Reactivación la distribución de los 1.144 millones

Así, lo han manifestado en rueda de prensa el secretario general nacional de CC-PNC, Fernando Clavijo, y su homólogo en Gran Canaria, Pablo Rodríguez, que además han avanzado una serie de propuestas para distribuir esos fondos en las islas, al tiempo que han pedido que no se puede discriminar a algunas islas en beneficio de otras.

En este sentido, Clavijo que ha defendido la gestión de su gobierno en la legislatura pasada y la posición de CC para apoyar desde un primer momento el Plan de Reactivación del Ejecutivo canario que lidera Ángel Víctor Torres, ha considerado que ante la situación actual derivada de la pandemia del Covid, se requiere de "amplios consensos" a la hora de adoptar ciertas decisiones, así como tener la "certeza de que las administraciones, que no está exenta de dificultades, van a ser capaces de dar respuesta".

Añadió que durante este año de pandemia, CC ha presentado al Gobierno canario casi 500 iniciativas y propuestas, y admite que esperaban que como "primer partido político de la oposición" y "único" firmante del Plan de Reactivación "durante mucho" tiempo, se les tuviera en cuenta para acordar los requisitos de distribución de los 1.144 millones de euros.

Por ello, ha apuntado que si de verdad se quiere que estas ayudas lleguen para salvar el tejido productivo hay una serie de condiciones en el decreto del Gobierno de España y en las ayudas concedidas por el Ejecutivo de Canarias que "hace temer que ese dinero no va a llegar", por lo que se corre "el riesgo de que se tenga que devolver".

Así, Clavijo y Pablo Rodríguez proponen que los fondos se distribuyan en todas las actividades económicas, ya que si en Canarias "todo depende del turismo", entienden que "no" se puede dejar fuera ninguna actividad económica. Además, consideran que se deben quitar los requisitos de estar en deuda con la Seguridad Social o con Hacienda; abrir a las empresas que se constituyeron en 2020; poner referencias en función de las pérdidas el importe de las ayudas porque "no se puede limitar a 200.000 euros porque eso deja prácticamente fuera a las empresas que tienen hoteles"; o "no" obviar en el código de activad grupos que tienen hoteles por el territorio de Canarias.

Asimismo, han defendido la distribución de los fondos "de manera solidaria" en todas las islas, de tal forma que ha dicho que "no contribuyan a islas Vip o islas que no son Vip". En este sentido, se ha remitido a los criterios que establecieron en el mandato de CC en el Ejecutivo canario con el Fondo de Desarrollo de Canarias donde la distribución se realizó "no solo por población y actividad económica, sino por territorio".

"No podemos dejar al margen a las islas llamadas no capitalinas", ha indicado para agregar que estos fondos tienen que llegar "a todos los territorios de Canarias" y "no dejar a ninguna" isla atrás, de ahí que han incidido en que antes de que aprueben el convenio, el Gobierno regional se siente con los firmantes del Plan de Reactivación para que entre todos lo hagan "lo mejor posible", ya que los 1.144 millones de euros "son fundamentales para que le vaya bien o mal a toda Canarias".

Finalmente, Pablo Rodríguez ha asegurado que CC va a seguir aportando fórmulas, al tiempo que ha criticado que el Gobierno regional está "más preocupado del anuncio que de la gestión" y consideró que se encuentran "sobrepasados", de ahí que defendió la necesidad de que trabajen "en consenso".