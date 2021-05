Cvirus.-UPO constata que el 60% de emprendedores ve amenazada la existencia de su negocio por el Covid

Los datos, que comparan una muestra de 23 países, sitúan a España a la cola en perspectivas de creación de empleo, solo detrás de Japón. La morosidad en el cobro de las facturas y los problemas para atender las nóminas o proveedores han sido las dos principales amenazas para estos negocios durante la pandemia, destlla en un comunicado.

En torno al 28 por ciento de los autónomos y pymes ha debido hacer frente a estas circunstancias. Algo que ha afectado de manera especial a China, Pakistán o Alemania, liderando esta última el ranking de emprendedores con dificultad para cubrir los costes de su actividad (44,5% de los casos). Para casi la mitad de los encuestados españoles (41,5%), la crisis sanitaria no ha supuesto cambios en este sentido, "quizá porque España aún no había salido de las crisis anteriores", apunta Ana Perez-Luño, coautora principal del estudio y miembro fundador del centro propio de investigación Inn-Lab de la UPO.

Junto a la cuestión económica, el salto a lo digital es otro lugar común para este colectivo. El 42 por ciento% de la muestra afirma haber incrementado el trabajo no presencial o haber comenzado a desarrollar su jornada laboral desde casa. La asistencia a la oficina de los emprendedores de Chile, Australia y Reino Unido se ha reducido a menos del 10 por ciento de los casos, cifra que supone el 42 por ciento para España y Japón. En el otro extremo, los países donde se apuesta menos por el teletrabajo son Bosnia-Herzegovina, Noruega y Francia.

Pese al coronavirus, en torno al 70 por ciento de los emprendedores espera poder crear puestos de trabajo en los próximos años y casi el 40 por ciento estiman que su negocio será aún mayor que antes de la pandemia. Un entusiasmo moderado -"casi la mitad de la muestra reconoce estar en una situación precaria"-, ante las oportunidades que se abren aún en estos momentos.

"Hablamos de un colectivo acostumbrado a enfrentarse a una incertidumbreconstante, con gran capacidad de resiliencia, pero también hay que considerar que el estudio se hizo antes de la segunda ola y hoy, para según qué sectores, la situación es más dura", ha señalado Pérez-Luño. Por ello, los responsables del trabajo, financiado por el King's College de Londres, preparan un nuevo acercamiento para el mes de julio que permita contrastar los resultados obtenidos durante el pasado verano.

BIENESTAR EMOCIONAL

Los niveles de satisfacción con la vida entre los emprendedores han caído un12 por ciento durante los primeros meses de la pandemia, según el informe, pasando de 7.5 a 6.6 sobre 10. Más allá, apenas la mitad de los participantes en el estudio encontró tiempo suficiente para recuperarse del estrés laboral o para practicar ejercicio de forma regular. El 44 por ciento informó "no dormir lo suficiente". Unos datos donde España se alinea como la media internacional.

La mayoría de la muestra (58 por ciento) manifestó estar preocupada la salud de su familia y por la suya propia. En esta línea, algo más de un tercio reconoció su temor por recibir cuidados médicos insuficientes. La incertidumbre a cuenta de la crisis sanitaria fue otro de las principales fuentes de estrés, junto con las intensas jornadas laborales que durante los primeros meses de la pandemia rondaba, de media, las 45 horas semanales.

Casi la mitad de los emprendedores advirtieron sobre la frustración que sentían ante las restricciones sociales. No obstante, el estudio subraya que apenas un 15 por ciento reportó sentirse solo en el trabajo. "El colchón social -formado por familia, amigos y otros emprendedores- ha actuado de manera positiva para este colectivo, experimentándose un buen apoyo emocional en la mayoría de los casos".

SOBRE EL INFORME

El estudio, 'Entrepreneurship during the Covid-19 Pandemic: A global study ofentrepreneurs' challenges, resilience, and well-being', es un trabajo liderado por Ute Stephan, Przemyslaw Zbierowski, Ana Pérez-Luño y Anna Klausen, financiado principalmente por el King's College de Londres, y también por el Programa OperatioFeder Andalucía (entre otras fuentes). Además, cuenta con la colaboración delobservatorio GEM (Global Entrepreneurship Monitor).

En él han participado investigadores de 25 universidades distintas, que hanentrevistado a más de 5.200 emprendedores de 23 países, incluidos Reino Unido,Francia, España, EEUU, China, Japón. El estudio mide el impacto de la pandemia sobre la actividad económica, las perspectivas de negocio, el bienestar emocional y las relaciones sociales de los emprendedores. Para ello, han analizado entre abril y agosto de 2020 tanto a autónomos como a pequeñas y medianas empresas, de un entorno geográfico que abarca tres cuartas partes del Producto Interior Bruto mundial.