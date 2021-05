Barceló assenyala que els contractes covid s'adaptaran a la nova situació i es crearan noves places estructurals

Barceló, després d'una visita a l'hospital Universitari Sant Joan, s'ha referit així preguntada per l'oposició dels sindicats a la proposta que portarà Conselleria de Sanitat per a debatre en Taula Tècnica de renovar solament 5.337 places a partir de el 1 de juny i fins al 31 de desembre de 2021 de les de 9.309 contractes covid actuals, la qual cosa suposa la supressió del 43% d'eixos llocs.

Sobre aquest tema, ha explicat que cal adaptar els contractes a la nova situació, però també s'estudiarà, com ja va anunciar el president Puig, a partir de l'estiu totes les necessitats estructurals de la sanitat pública valenciana per a "crear noves places que siguen definitives i que no estiguen vinculades exclusivament a la situació que hem viscut". "Ara ja hem de pensar també en el poscovid i adaptar les plantilles a les necessitats assistencials que a partir d'ara anem a tindre", ha recalcat.

En qualsevol cas, Barceló ha aclarit que el plantejament sobre els contractes covid que es porta a la Taula tècnica "encara no està tancat", sinó que s'ha de "abordar en les successives reunions que es mantinguen en els pròxims dies".

Així, ha apuntat que "l'important" és adaptar els recursos a la situació actual en funció de les necessitats de cadascun dels departaments de salut i, juntament amb els sindicats, determinar els contractes que han de prorrogar-se fins al mes de desembre.

Barceló ha insistit que "no és una reducció de la plantilla" sinó adequar eixos contractes covid a la nova situació ja que la Comunitat Valenciana és la que la té la incidència acumulada més baixa i també la que té menor pressió assistencial tant en planta com en UCI. Per tant, "cal adaptar-nos a les circumstàncies i alguns contractes seguiran vinculats a la covid i uns altres a la situació assistencial que comencem a tindre".