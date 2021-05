Bonig no optarà a seguir al capdavant del PPCV davant la falta de suport de Gènova

L'actual presidenta del Partit Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Isabel Bonig, no optarà finalment a revalidar el seu càrrec en el congrés regional previst per a abans de l'estiu. La direcció autonòmica ha convocat aquest dilluns la Junta Directiva Autonòmica per al pròxim dijous 6 de maig que ha de fixar la data del conclave orgànic del qual eixirà la nova direcció valenciana. A més, segons ha informat el PPCV a través d'un comunicat, Bonig ha traslladat a la direcció nacional "que no es presentarà a aquest procés".

La decisió de la líder autonòmica del PPCV buida el camí al president de la Diputació i del PP d'Alacant, Carlos Mazón, favorit de Gènova (seu de la direcció nacional del PP) per a rellevar a Bonig. De fet, la falta de suport a la presidenta regional ha sigut una constant des que Pablo Casado es va fer amb les regnes del PP en un procés en el qual Isabel Bonig va fer costat a Soraya Sáenz de Santamaría.

Bonig, que també és la portaveu del grup popular en Les Corts Valencianes, havia manifestat fins fa dies que optaria a la reelecció i fins i tot va demanar calma als "satèl·lits de Gènova", en al·lusió als suports de la direcció de Casado en la Comunitat Valenciana. Va ser precisament en la Corporació provincial d'Alacant, governada pel PP amb el suport de Ciutadans, en la qual Mazón ha consolidat el seu contrapés orgànic a Bonig i fins i tot al Consell de coalició presidit per Ximo Puig, des de 2019, com fera entre 2015 i 2019 el seu antecessor, César Sánchez.

La presidenta regional del PP va accedir al càrrec en 2015, en un context de forta convulsió en el partit després de perdre quasi tot el poder institucional en la Comunitat Valenciana: la Generalitat, les capitals de província i dues de les tres diputacions. A més, va haver de fer front al rosari de processos judicials per casos de corrupció derivats de les etapes de Govern del PPCV.

En 2019, va ser la candidata del PP a la Presidència de la Generalitat. El partit va passar de ser primera a segona força política de la Comunitat Valenciana i ni tan sols va poder sumar amb Cs, que es va quedar a un escó del PP, i Vox, per la qual cosa el segon Pacte del Botànic va repetir la fórmula del pacte d'esquerres.

Gènova: "Continuarà sent clau per al partit"

La direcció nacional del PP ha agraït aquest dilluns a Bonig el seu "treball, esforç i dedicació", i ha assegurat que "continuarà sent un actor clau per al partit a nivell autonòmic i nacional".

Fonts del PP nacional han destacat que Bonig es va fer càrrec del PPCV al juliol de 2015, "en un moment molt complicat", i que en aquests quasi sis anys la presidenta regional "també ha destacat pel seu important treball d'oposició, que ha deixat al descobert la mala gestió del Govern valencià de Ximo Puig".

Des de Gènova han assenyalat que, després de la renovació provincial en la Comunitat Valenciana, es convocarà el congrés regional per a "renovar i posar a punt l'estructura, i estar preparats per a guanyar les pròximes eleccions en la comunitat autònoma i treballar perquè Pablo Casado arribe prompte a Moncloa".

Les mateixes fonts han assenyalat finalment que seran "els militants els que trien a qui lidere el partit en els pròxims anys".