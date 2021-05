Av.- Puig planteja que s'alce el tancament perimetral la setmana vinent i espera ampliar l'horari el toc de queda

Així ho ha afirmat el president en una roda de premsa que ha oferit aquest dilluns per a presentar el Pla Resistir Plus. Puig ha indicat que a final de setmana es reunirà la Comissió Interdepartamental per a decidir les noves restriccions, encara que no ha concretat la data, ja que és una setmana "complicada" a nivell d'agenda.

Puig ha insistit a demanar "prudència" malgrat que la Comunitat Valenciana siga l'autonomia amb "menys risc" de contagi en aquests moments, i ha defès el "treball" realitzat en les últimes set setmanes.

A més, ha incidit que la desescalada no pot ser "disruptiva": "No es passarà a zero restriccions".

(((HI HAURÀ AMPLIACIÓ)))