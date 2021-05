El DOGV publica l'acord perquè els que reben ajuda per invalidesa, jubilació i incapacitat puguen tindre la RVI

Segons ha informat aquest dilluns la Generalitat, la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives va arribar a un acord amb el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions perquè aquelles persones que reben prestacions no contributives d'invalidesa, jubilació i incapacitat permanent puguen rebre també l'ajuda de la RVI.

La decisió del Govern d'Espanya d'aprovar una renda bàsica com l'Ingrés Mínim Vital (IMV) va obligar la Conselleria que dirigeix Mónica Oltra a realitzar un estudi amb "caràcter d'urgència" perquè les dos prestacions "no entraren en col·lisió ni es generaren duplicitats".

Per tant, el Decret Llei que ha sigut objecte de recurs i posterior acord serveix perquè la RVI "puga complementar els imports de l'Ingrés Mínim Vital i perquè algunes de les ajudes que presta la Seguretat Social no siguen excloents a l'hora de tindre accés a la prestació autonòmica".

D'aquesta manera, l'acord afecta a aquelles persones que tinguen prestacions per pensions no contributives en la seua modalitat d'invalidesa i jubilació, excepte les prestacions no contributives d'invalidesa amb complement per tercera persona i aquelles que tinguen compatibilitzada la percepció de la pensió no contributiva amb el treball remunerat.

També aconsegueix als qui perceben la prestació del Fons Nacional d'Assistència Social (FAS) en aquells casos en què, havent sol·licitat la pensió no contributiva, no li reconeguen el dret a ella i "sempre que no tinguen dret a altres prestacions públiques". També, les prestacions del Segur Obligatori de Vellesa i Invalidesa (SOVI) no concurrents.

Un altre dels punts solucionats és que els qui perceben la RVI tindran dret també a la sanitat universal i a la prestació farmacèutica i ortoprotètica, mitjançant l'adaptació de mesures que eliminen els obstacles en l'accés al tractament mèdic i al restabliment de la salut, de conformitat amb la legislació estatal.

D'altra banda, per a facilitar la gestió eficient i coordinada de la Renda Valenciana d'Inclusió i l'Ingrés Mínim Vital i les duplicitats es facilita l'intercanvi de dades entre administracions. Així, les persones sol·licitants de la RVI i els qui conformen l'unitat de convivència podran prestar conformitat expressa per a facilitar les seues dades a altres departaments.