La Policía Nacional interpone 266 propuestas de sanción durante la pasada semana

20M EP

Agentes pertenecientes a la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Jefatura Superior de Policía de La Rioja han levantado un total de 266 propuestas para sanción durante la pasada semana. De las 266, 78 son por incumplimiento del horario nocturno, 76 son por no portar mascarilla, 12 de ellas son propuestas por no usar mascarilla en locales y 9 no hacer uso en transportes.