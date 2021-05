La mayoría de partidos, a favor de continuar con medidas tras el domingo y Na+ ve "inaceptable" que aún no se sepan

Así, el parlamentario de Navarra Suma José Suárez ha indicado que es "una irresponsabilidad" no saber qué va a ocurrir a partir del domingo. "Otra vez más el Gobierno de Chivite va a remolque", ha criticado, para añadir que "todos queremos saber qué vamos a poder hacer a partir del 9 de mayo, los hosteleros quieren saber si van a tener que contratar gente...". "La incertidumbre que genera este Gobierno en esta situación es inaceptable, no ayuda a salir de la crisis cuanto antes", ha expuesto y ha censurado "la falta de claridad, no sabemos si es torpeza o no saben qué hacer, pero no aporta nada bueno", ha dicho.

El portavoz de PSN, Ramón Alzórriz, ha manifestado que "la vacunación va a buen ritmo y se entendería que se pueda avanzar en la flexibilización de las medidas, pero con prudencia y de manera escalonada". "Hay que ir paso a paso, sin correr", ha dicho para añadir que "la desescalada deprisa no se puede hacer". "Puede haber una desescalada pero de manera más prudente, equilibrada y acompasada con la vacunación", ha expuesto, para añadir que "Navarra tiene herramientas para mantener medidas, esperaremos a ver qué dice el Gobierno" ha expuesto.

La parlamentaria de Geroa Bai María Solana ha señalado, en declaraciones a los medios de comunicación, que "la precisión es conveniente en estas circunstancias, donde no puede imperar el caos" tras el fin del estado de alarma. Ha destacado la "necesidad de informar con prontitud del escenario nuevo" y ha comentado que "parece que todo indica que se podría solventar con las competencias de que dispone Gobierno de Navarra".

La portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, ha querido "decir alto y claro que Navarra debe poder tomar sus decisiones en base a la situación epidemiológica para tomar las medidas necesarias" tras el 9 de mayo. "Es el Gobierno de Navarra quien tiene que explicar qué medidas tiene intención de adoptar y qué herramientas jurídicas tiene en su mano", ha dicho.

Por su parte, el portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha señalado que tienen "un reproche" para el PSOE sobre este tema por anunciar "con cierta premeditación" el fin del estado de alarma, lo que "ha ocasionado confusión". Ha esperado que ello "se pueda corregir". Ha dicho que existe una "tendencia de contagio creciente" y "entendimos el anuncio más relacionado con las elecciones que con la pandemia". "Podemos corregir la situación porque los datos pueden hacer necesarias algunas medidas del estado de alarma", ha expuesto.

La parlamentaria de I-E, Marisa de Simón, se ha mostrado "favorable" a "dar cobertura a las medidas de restricción para combatir los contagios". "Sigue habiendo ingresos, fallecimientos", ha dicho, para opinar que "no puede ser" que acaben esta semana el toque de queda o el cierre perimetral. "Hay que buscar las medidas necesarias para garantizar las medidas", ha comentado.