Cs reclama a Armengol que "busque alternativas" porque "la prohibición no puede ser la única solución" ante el virus

Así se ha expresado Guasp en una rueda de prensa en la que ha denunciado la "incertidumbre" actual ya que "a pocos días de que finalice el estado de alarma" no conocen "cuán va a ser el marco jurídico" para las medidas que apliquen las Comunidades Autónomas.

En este sentido, Guasp ha criticado que a mediados de abril ya preguntaron a Armengol por esta cuestión en el pleno y "contestó que la Abogacía lo estaba estudiando", pero "hoy vuelve a contestar exactamente lo mismo".

En este sentido, desde Cs han "echado en falta" que Armengol reivindicara "un paraguas nacional para no cargar con toda la responsabilidad por parte de las CCAA". "Se quejaba de no tener las herramientas necesarias, pero no la hemos visto reivindicativa ante el Gobierno de Sánchez", ha lamentado Guasp.

