Un empresari accepta quatre anys de presó per falsejar factures en el saqueig a la depuradora de Pinedo

Sena s'ha assegut hui en el banc dels acusats en l'Audiència de València després que altres 24 persones foren condemnades en 2018 -una pena ratificada després pel Tribunal Suprem en 2020- per desviar 23,5 milions d'euros de diners públics a través de la gestió de la depuradora.

L'única persona que quedava per jutjar en aquest procediment era Sena, qui es va quedar sense advocat i sense defensa a escassos dies de celebrar-se la vista en 2018 i la Sala va decidir aleshores seguir amb la causa sense ell i jutjar-li apart, en una altra vista que s'ha celebrat aquest dilluns.

Sena ha acceptat complir la pena proposada per Fiscalia, que era de quatre anys de presó com a cooperador necessari d'un delicte continuat de malversació de cabals publicos en concurs amb un delicte continuat de falsedat documental. Se li han aplicat les circumstàncies atenuants de confessió i reparació del dany.

Al costat de la pena de presó, Sena haurà de fer front, de forma conjunta i solidària amb la resta de condemnats en el cas Emarsa, a una responsabilitat civil de 13.750.000 euros i s'ha declarat la seua empresa com a responsable subsidiària.

Sena, al costat d'altres persones de la trama ja condemnades, va emetre des de la seua empresa factures falses entre els any 2005 i 2010 per tasques de supervisió que no eren necessàries o la retirada i tractament de llots de la depuradora que en realitat realitzava una altra mercantil per la mitat del preu, entre altres irregularitats.

Aquesta macrocausa, la peça principal de la qual es dóna hui per conclosa, compta amb condemnes per a ex alts càrrecs públics com Enrique Crespo, ex-vicepresident 'popular' de la Diputació de València, exalcalde de Manises i expresident d'Emarsa, condemnat a 10 anys de presó; i José Juan Morenilla, exgerent de l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat (Epsar), a qui se li van imposar 9 anys de presó.

Al juny de 2018, l'Audiència de València va considerar provat que els principals responsables de l'empresa pública que va gestionar la depuradora de la pedania valenciana de Pinedo van articular un sistema fraudulent de facturació amb el qual van aconseguir el desviament de 23,5 milions d'euros de diners públics. Per a açò es van concertar amb diversos empresaris que emetien factures per servicis no prestats o per un import molt superior al cost real. D'aquesta manera, van incorporar al seu patrimoni o al de familiars i amics els diners defraudats.

***Les penes imposades aleshores van oscil·lar entre els 9 mesos i els dotze anys i mig de presó per als 24 acusats -faltava Sena-. Així mateix, es van fixar indemnitzacions a pagar de forma solidària fins als 23,5 milions d'euros, així com unes altres de menor quantia a títol particular. Posteriorment, el Suprem va ratificar condemnes i va realitzar algunes modificacions per a determinats condemnats.