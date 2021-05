Taxistes valencians demanen una pròrroga de les seues llicències davant la "impossibilitat" de vendre-les en pandèmia

"És l'11 de juliol de 2021 quan finalitza el termini per a haver de malvendre les nostres llicències o perdre-les, ja que ara ningú es planteja invertir en un mercat que sempre ha sigut una eixida per a molts ciutadans que es quedaven sense treball, però que ara viu moments de pèrdues il·limitades i, de moment, sense esperança d'un futur millor a curt termini", ha assegurat la presidenta de la Plataforma, Isabel Segura.

Les restriccions de mobilitat per a contindre el virus, "lògiques i necessàries", així com el teletreball, el tancament de l'hoteleria i oci nocturn, o les limitacions a l'arribada de turistes a la Comunitat han provocat que no hi haja demanda de servici de taxi, explica Segura.

Durant més d'un any, "els taxistes estan portant a casa diàriament recaptacions que no arriben ni tan sols a cobrir gastos, però segueixen al peu del canó, molts d'ells tirant d'estalvis o de nous préstecs, per a garantir el servici públic que la societat necessita, amb l'esperança que la immunitat de ramat arribe prompte gràcies a l'actual campanya de vacunació", ha apuntat.

Davant aquesta situació d'excepcionalitat, la Plataforma d'Afectats per la Nova Llei del Taxi s'uneix a les peticions de l'Associació Gremial Provincial d'Autotaxis de València i de l'Associació Empresarial d'Acte Taxis de la Comunitat Valenciana para "que la Generalitat impulse prompte les actuacions urgents i necessàries que modifiquen els terminis actuals per a vendre les llicències o, fins i tot, que deroguen l'aplicació d'aquesta mesura".

Els taxistes amb més d'una llicència s'han acollit els Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) impulsats pel Govern central, per a poder aguantar, reduint la jornada laboral o suspenent temporalment els contractes dels seus treballadors.

"Com tenim l'obligació de mantindre aquests llocs de treball fins a sis mesos després de la seua represa, si no s'aprova aquesta moratòria es va a produir la incongruència en poc temps de tindre treballadors donats d'alta àdhuc perdent la llicència de taxi que conduïen", ha advertit la presidenta de la Plataforma d'Afectats per la Nova Llei del Taxi.

A açò se suma que, "després de complir-se un any de l'anunci de les ajudes de la Generalitat per al sector, a dia de hui, els taxistes de l'Àrea de Prestació Conjunta de València segueixen sense rebre ni un euro de les mateixes i no saben quant van a poder aguantar més", ha lamentat.

"Sabem que no hi ha pressupost per a traure'ns a flotació a tots, per açò l'única cosa que demanem al Govern Autonòmic és que tinga consideració i paralitze l'obligació de transmetre les nostres llicències, perquè si les hem de vendre en plena crisi econòmica sense compradors i amb els préstecs per elles sense pagar, va a ser el final per a molts de nosaltres que ja estem a punt de tirar el tancament", ha subratllat Isabel Segura.

La presidenta de la Plataforma d'Afectats per la Nova Llei del Taxi, ha assenyalat "per desgràcia, la crisi sanitària que estem vivint s'ha allargat més del que s'esperava a l'inici de la pandèmia i açò està provocant un any molt difícil per a tots amb una crisi econòmica i financera sense precedents, que necessita mesures extraordinàries com les quals acabem de sol·licitar a la Generalitat", conclou el comunicat.