Olga Moreno recibe un mensaje oculto de Rocío Flores y Antonio David y se despacha a gusto contra Rocío Carrasco

La guerra de los Flores-Carrasco ha llegado irremediablemente a la isla de Supervivientes. Allí, Olga Moreno, que concursa desde hace unas semanas, ha recibido una carta de su hija Lola, con motivo del día de la madre, que se celebró este domingo en nuestro país.

Hasta allí llegó la misiva con, según informa Cuore, un mensaje oculto de Rocío Flores y Antonio David. La carta, la cual no leyó entera Olga, contenía palabras de su niña. "Llegué aquí muy mal y pedí que no quería que me dieran nada", recordó la mujer del ex guardia civil cuando recibió la misiva.

Según los extractos que leyó, su hija le manda frases de ánimo como "te amo muchísimo", "te doy fuerza para ganar" y "tengo muchas ganas de verte".

Además, según leyó Olga, la niña le escribe que "la tata [en referencia a Rocío Flores] se ha comprado 15 móviles solo para votarte". Para acabar con una de las frases que utiliza mucho Olga en el reality: "Siempre juntitos".

Paralelamente a esto, el programa emitió unas imágenes donde se ve a Olga despachándose a gusto contra Rocío Carrasco. "Ojalá estuviera todo bien y que saliera toda la realidad. Ya está bien de sufrir. La verdad es transparente. ¿Sabes qué pasa? Que tenemos la verdad, tenemos todas las pruebas. Lo tenemos todo", le asegura a Marta López, su confidente en la isla.

Además, luego pasa al ataque contra Carrasco. "Tenemos a esos niños que lo han vivido y lo han padecido. Yo he visto a David llorar mucho ya. Ha llorado lágrimas que no es normal. Recuerdo los domingos, cuando se acababan, que se agarraba el niño al cuello de su padre y le tenía que quitar. ¿Sabes lo que es eso? Esos niños son todo amor. Tienen un corazón… ¿Hay necesidad de que hayan tenido que sufrir tanto?", alega Moreno.

Sobre cómo se han intentado poner los hijos de Rocío Carrasco en contacto con su madre, asegura: "La han llamado ochenta veces, lo he vivido. Lo hemos visto. Nosotros lo hemos visto".

"En mi casa nunca se ha hablado mal de ellos. Que yo con mi marido lo haya podido hacer, pues sí, no te voy a decir que no, pero no delante de los niños"

Además, Olga, que hay que recordar que cuando se fue al concurso ya se había emitido el primer episodio de la serie documental de Rocío, contar la verdad para seguir viva, hizo una defensa férrea de lo que se vivía en su casa: "En mi casa nunca se ha hablado mal de ellos. Que yo con mi marido lo haya podido hacer, pues sí, no te voy a decir que no, pero no delante de los niños. Yo soy David y no sé lo que hubiera sido capaz de hacer".