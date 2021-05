La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha asegurado este lunes que no hará una ronda de consultas hasta que tenga la "certeza" de que el candidato de ERC, Pere Aragonès, tiene posibilidades de ser investido president de la Generalitat.

En una entrevista, Borràs ha descartado así que se produzca otra investidura fallida y considera que Salvador Illa (PSC) es un candidato "no viable", ya que tiene una mayoría de votos en contra. La presidenta de la cámara catalana ha avanzado que probablemente esta vez la ronda con los grupos tendrá un formato telefónico y ha respondido que tiene contactos informales para tomarle la temperatura a las negociaciones.

"El país no está para hacer investiduras fallidas y, por tanto, cuando se haga será porque ha de ser exitosa". De esta manera taxativa Borràs ha dejado claro que no permitirá que haya otra investidura fallida y, por tanto, que no convocará el Pleno correspondiente hasta que no tenga claro que Aragonès tiene posibilidades de prosperar.

Según Borràs, la ronda de consultas es formalmente el "trámite" que da paso a la investidura, pero ha querido dejar claro que el hecho de que no ha habido una segunda ronda no quiere decir que no conozca el estado de las negociaciones. Y es que, según ha explicado, de manera informal se ve con representantes de los partidos prácticamente cada día. La presidenta del Parlament no ha querido fijar una fecha para la ronda de llamadas y se ha limitado a decir que "cuando el trabajo esté suficientemente maduro será cuando la investidura será posible".

El candidato del PSC, Salvador Illa, ha dicho que volverá a trasladar a Borràs que quiere someterse a un debate de investidura, pero la presidenta del Parlament cree que la situación no ha cambiado y que solo hay un candidato, Pere Aragonès.

"Escucharé tanto a Illa como al resto y si constato que la situación es la misma tendremos el mismo candidato. No se trata de querer ser candidato, sino de tener la viabilidad de serlo", ha replicado ante la insistencia de Illa. Borràs considera que el dirigente socialista continúa teniendo una mayoría de votos en contra de su investidura. "Si decimos que no haremos una nueva investidura fallida, no haremos una sesión de investidura donde haya la mayoría de votos en contra. Hemos de ser serios", ha concluido.

Jornadas monográfica para "abrir" el Parlament

Borràs ha explicado que pondrá en marcha una iniciativa para "abrir" el Parlament a las "necesidades reales" de diversos sectores. Se trata, según ha dicho, de dedicar un día monográfico a un ámbito concreto para que los sectores puedan ir a la cámara catalana, se genere debate y que después los diputados puedan trabajar legislativamente para mejorar la vida de los ciudadanos. La primera jornada monográfica estará dedicada a la vulnerabilidad y se invitará a las entidades del tercer sector, pero también prevé este tipo de jornadas para otros ámbitos como la cultura, la empresa o la salud.

Entrada de Vox al Parlament

Borràs cree que la "confrontación directa cuerpo a cuerpo" con Vox quizás no es la mejor estrategia porque, según ha dicho, justamente el partido de extrema derecha busca un "reclamo mediático". Así, la presidenta de la cámara se basa en la premisa de que "en el Parlament se puede hablar de todo, pero no se puede decir de todo". Se trata, según ha añadido, de un "equilibrio muy frágil".

"Yo he optado por, siempre que no se infrinja de manera clara el reglamento, hacer las reflexiones que considere oportunas a fin y efecto de poder corregir y limitar algunas de las afirmaciones que se hagan", ha dicho, para después de advertir que aplicará el reglamento y expulsará a diputados si no atienden a las tres llamadas al orden.