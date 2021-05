À Punt emet un especial per la jornada electoral a Madrid

No hi haurà informatiu comarcal i les 'Noticies Nit' s'avancen a les 20.30 hores, informatiu que estarà conduït per Carles González Pitarch, anuncia la radiotelevisió pública valenciana.

A partir de les nou i mitja hi haurà un ampli seguiment de l'actualitat des del centre de dades de Madrid, així com des de les seus dels principals partits polítics a càrrec dels periodistes Maria Forner, Miquel Mercader, Lorena Diego i Laura Bayarri.

L'especial comptarà amb una taula d'especialistes per a analitzar a fons el 4M, com la politòloga Rosa Roig, la professora de Ciències Polítiques de la Universitat de València Teresa Ciges, i el sociòleg i expert en estratègia política Joan Gonçales. També està prevista la participació per Skype el director de 'Infolibre', Daniel Basteiro i la periodista de 'El Mundo' Marisol Hernández.

El dispositiu especial estarà editat en la televisió per Pura Requena, mentre que en la web la producció serà de José Soler i en la ràdio d'Alba Requejo. La intenció és oferir una cobertura informativa completa i actualitzada amb els primers sondejos i resultats de les eleccions madrilenyes.