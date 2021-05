Arranca l'espai de debat CafeterIA amb intel·ligència artificial i medicina prenatal

L'estrena, sobre salut i benestar, està dedicat a la medicina prenatal predictiva, amb una durada de 45 minuts a través de Microsoft Teams, avança la institució acadèmica en un comunicat.

En aquesta sessió inaugural participen Mª del Carmen Romero Ternero, professora titular en el departament de Tecnologia Electrònica de la Universitat de Sevilla; Guillermo Antiñolo Gil, catedràtic d'Obstetrícia i Ginecologia de la Universitat de Sevilla i cap de Reproducció de l'Hospital Universitari Virgen del Rocío, i Pablo Fernández Berrocal com a catedràtic de Psicologia Bàsica i Director del Laboratori d'Emocions de la Universitat de Màlaga.

En l'última dècada han crescut exponencialment les investigacions de IA aplicades a la salut i el benestar. En el context de la investigació mèdica, la predicció generalment es refereix al diagnòstic o al pronòstic. El pronòstic s'aplica no solament a les persones malaltes o amb un diagnòstic establit, sinó també, per exemple, a les dones embarassades amb el risc de diabetis o preeclàmpsia.

Gran part de les investigacions recents sobre intel·ligència artificial per a la prevenció de trastorns de l'embaràs s'han centrat en l'aplicació de 'machine learning'. No obstant açò, aquests treballs suposen per defecte un model de diagnòstic metge tradicional en el qual els índexs de predicció es basen únicament en els factors biològics de les pacients.

A partir d'ací sorgeixen aquestes preguntes: podrien millorar les prediccions dels models i algoritmes si, a més dels factors biològics, es tenen en compte els factors psicològics i els factors socials?, aporten els models desenvolupats fins al moment realment coneixements nous o simplement aprenen qual és el pròxim pas més probable entre un conjunt d'accions possibles que el metge realitzaria en eixa situació?

CafeterIA és un espai interdisciplinari i de trobada, obert al diàleg i la interacció que busca generar un format àgil online per a la divulgació del coneixement i el debat científic. Les següents sessions inclouran temes com l'aplicació de la IA en la investigació judicial i policial penal, l'impacte de la transformació digital en la reconstrucció i la competitivitat europea o els avanços en l'Human Brain Project.