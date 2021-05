El Parc Gulliver reobri les seues portes aquest dilluns després de més d'un any tancat

Sobre aquest tema, el vicealcalde i regidor de Parcs i Jardins, Sergi Campillo, ha afirmat que la reobertura és una "gran notícia" per als xiquetes i xiquets de la ciutat i ha destacat que l'estructura del Gulliver està "perfectament" i "solament s'han reparat alguns desperfectes menors i s'ha afegit pedra per a esmorteir les caigudes que sabem que es produeixen".

"Hem determinat que és possible i perfectament segur reobrir el Gulliver, especialment per la situació de la pandèmia en la nostra ciutat, ja que ha baixat moltíssim la incidència de la covid-19", ha manifestat.

L'edil ha recordat que el parc està "pendent d'una restauració completa". "Hem fet algunes xicotetes reparacions i, mentre, estem treballant ja en la seua rehabilitació integral. L'empresa externa que va guanyar la licitació està redactant el projecte de restauració, que té un pressupost inicial d'un milió d'euros a pesar que hem d'esperar el projecte definitiu per a saber el cost final", ha explicat.

La rehabilitació integral, prevista per al futur, inclourà també una millora de l'accés al parc i de la zona del berenador, una de les més utilitzades de la ciutat. Es tracta d'un espai que complirà la seua funció d'espai lúdic per a activitats col·lectives i, alhora, actuarà de "avantsala" del Gulliver.

Els treballs per a reobrir novament el Parc Gulliver han sigut realitzats per l'Organisme Autònom de Parcs i Jardins amb un cost de 2.965 euros i s'han centrat a reparar els elements d'enfilat i les baranes de cordes, que han patit molt desgast i la seua reparació és llarga, ja que el teixit de les cordes es trena en el mateix parc per a respectar el disseny original.

A més, s'han reparat algunes fissures aparegudes en la coberta de la figura i s'han incorporat 70 tones de grava de cant redó al seu al voltant que, seguint el disseny original, permet esmorteir els possibles impactes i caigudes. La zona enjardinada que envolta el Gulliver també ha sigut intervinguda amb treballs de poda, sega i retallada.

Els xiquets i xiquetes portaven més d'un any esperant que la incidència del virus els permetera tornar a lliscar-se pels tobogans del Gulliver. Des de l'aprovació del primer confinament al març del passat any, el parc més visitat de la ciutat ha romàs tancat. Després de la desescalada de les restriccions iniciada el passat mes de febrer, que va portar a la reobertura dels parcs infantils de la ciutat, el següent pas ha sigut la reobertura del Gulliver, que inclou un pla de contingència davant la covid-19.

El parc Gulliver és "tot un referent" de la ciutat de València i un dels "principals atractius" de la ciutat per al turisme familiar des de fa 30 anys. Situat en el tram XII del Jardí del Turia i gestionat per Parcs i Jardins, és una enorme figura de 70 metres, que representa al protagonista de l'obra de l'escriptor irlandés Jonathan Swift. Un gegant sobre el qual els xiquets i adults poden jugar i lliscar-se a la manera dels liliputienses de l'obra.

Encarregat per l'Ajuntament de València en 1990 a l'arquitecte Rafael Rivera i a l'artista faller Manolo Martín, consta d'una estructura buida revestida de materials blans, formant sobre ella diferents zones de joc: tobogans, escales i passarel·les. L'entrada al recinte del parc Gulliver és gratuïta per a tots els visitants.