Benidorm, el drama de ‘Little England’

La pandèmia del coronavirus ha colpejat a molts sectors, però si hi ha un especialment danyat és el del turisme. Ciutats com Benidorm s'han vist sacsejades per la falta de turistes i les famílies que viuen d'ell estan passant un mal glop. Uns dels quals ho estan passant realment malament són els expatriats britànics que van muntar negocis hostalers en aquesta ciutat alacantina. La falta de turisme els ha abocats a la ruïna i es veuen obligats a recórrer a la caritat.

El diari The Sun recull en un reportatge la situació d'algunes d'aquestes famílies. Segons aquest rotatiu, 24 famílies britàniques estan vivint del banc d'aliments de la localitat. Durant els pitjors mesos de la pandèmia la xifra va ser molt pitjor: eren quasi 100 les famílies que vivien de la generositat d'uns altres. Lindsey Evers, de 45 anys, que va alçar un negoci hostaler al costat de la seua parella, Peter Chadwick, ha hagut de recórrer a una pàgina de mecenatge en línia per a poder tornar a Gran Bretanya.

“Confiem en la caritat i la bona voluntat per a posar menjar en la taula per a nosaltres i els xiquets. Portem anys residint legalment ací, treballant intensament i pagant els nostres impostos. Ara estem a un pas de viure al carrer”, declarava Lindsey al periòdic britànic. “El coronavirus ha sigut un desastre absolut per a nosaltres i per a molts altres britànics que es van mudar a Benidorm i havien fet una bona vida ací”, lamentava.

L'Associació Britànica d'Empreses de Benidorm, que gestiona el banc d'aliments, en un moment donat estava alimentant a 100 famílies, en la seua majoria britàniques, durant la pandèmia. La presidenta de l'associació, Karen Maling Cowles, descrivia a The Sun la situació: “Mai vaig pensar que veuria tanta tristesa i tanta gent lluitant. Estem parlant de famílies que sempre han treballat i són treballadores. Benidorm no és el mateix en aquest moment. El que veus a tot arreu són rètols de ‘Es lloga’ i ‘Es ven’. L'àrea de ‘Little England’ [que traduït vol dir Xicoteta Anglaterra, coneguda així per la gran quantitat de britànics que freqüenten aquesta zona] està completament morta”.

Lindsay i Peter asseguren que ara mateix estan arruïnats: només tenen 20 euros en el seu compte bancari, s'enfronten a l'imminent desallotjament del seu apartament degut als endarreriments en el pagament del lloguer i depenen de les donacions d'aliments d'altres expatriats per a poder menjar. Peter detalla que l'Associació d'Empreses Britàniques de Benidorm els està “ajudant amb els diners de la gasolina perquè puguem portar a la nostra filla Charlee els 13 quilòmetres des de la nostra casa fins a la seua escola, i estem sent alimentats gràcies al seu banc d'aliments”.

“El banc d'aliments es va crear en el primer confinament amb donacions de diners i béns, i ràpidament es va convertir en una espiral per a ajudar a més de 100 famílies, en la seua majoria britàniques”, desgrana la presidenta de l'Associació Britànica d'Empreses de Benidorm.

“Tot es va relaxar de nou en l'estiu, quan la gent estava treballant, però des de Nadal va tornar la bogeria. Actualment estem alimentant a unes 26 famílies, 24 de les quals són britàniques. Això és una cosa que mai va succeir abans del coronavirus”, assegura.

“Els proporcionem tot el que necessiten: des de carn i detergent en pols fins a sabó, xampú, bolquers i bossetes de te. Sense eixa ajuda setmanal, aquestes famílies no sobreviurien. La comunitat britànica ha sigut fantàstica en fer costat als necessitats ací. Durant la primera ona de coronavirus, vam gastar al voltant de 2.500 lliures [uns 2.800 euros] a la setmana en aliments i ara són quasi 1.000 lliures [uns 1.200] perquè en realitat s'està donant molt més menjar”, explica al tabloide Karen Maling Cowles.

Els estrangers més nombrosos

Benidorm, una de les ciutats turístiques per antonomàsia d'Espanya, és la destinació favorita per a establir-se dels estrangers britànics (3.090), seguits pels romanesos (2.112), els pakistanesos (2.046), els colombians (1.775), els marroquins (1.335) i els equatorians (1.078), segons les últimes dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), referits a l'1 de gener de 2020. Des de l'any 2015, el nombre de britànics que han optat per Benidorm per a situar la seua residència habitual ha anat creixent ininterrompudament.

En xifres

100 famílies, sobretot britàniques, ha arribat a alimentar l'Associació Britànica d'Empreses de Benidorm aquesta pandèmia.

26 famílies reben menjar en l'actualitat del banc d'aliments de l'associació, i 24 d'elles són d'origen britànic.

20 euros són els diners que els queden en el compte a Lindsey i Peter, una parella anglesa que posseeix un local d'hostaleria.

3.090 britànics vivien a Benidorm a data 1 de gener de 2020, segons les últimes dades de l'Institut Nacional d'Estadística.