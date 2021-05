Echenique se pone como ejemplo y dice que "sin lo público el esfuerzo de trabajadores se estrella contra un muro"

El portavoz de Unidas Podemos (UP) en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, se ha puesto este domingo como ejemplo de esfuerzo y de gratitud hacia la escuela y universidad pública asegurando que "sin lo público el esfuerzo de los trabajadores se estrella contra un muro".

"Tengo un 90% de discapacidad, doctorado en Física y soy científico del CSIC. Creo que algo sé del esfuerzo. Sin lo público jamás podría haber llegado a ser científico. Mi familia es humilde, sin escuela pública no hubiera llegado a la universidad. Me he esforzado pero sin lo público jamás hubiera llegado a ser científico. Estas elecciones van de proteger eso, porque el esfuerzo de la gente trabajadora si no existe lo público se estrella contra un muro", ha apuntado.

En un mitin en Móstoles, en conmemoración de la celebración de los actos históricos del 2 de Mayo, el político zaragozano ha defendido la medida electoral de Unidas Podemos para el 4M de subir impuestos a los multimillonarios. "Como decía a Alberto San Juan, si se duda a quién hay que votar, pues al que le atacan los medios y la banca. Y vamos a impedir que los xenófobos, machistas, entren a gobernar", ha dicho.

"Hoy todavía hay gente decidiendo qué votar. Nosotros elegimos el camino correcto cuando dijimos que no a un gobierno de Rivera con Sánchez. Y en muchas otras. En todas esas decisiones estratégicas tomamos el camino correcto, pero el que lideró esas decisiones y tuvo la menta clara, el arrojo y la valentía fue él, Pablo Iglesias. Nosotros estuvimos acompañándole, pero el que lideró las decisiones fue Pablo. No lo digo para hacerle un reconocimiento. Lo digo porque esa misma garantía en el Congreso es una garantía para la Comunidad de Madrid pasado mañana. Con todo el respeto al resto de las fuerzas progresistas, ellos no tienen a Pablo y nosotros sí", ha concluido Echenique.

Ione Belarra: "A la derecha no le gusta la democracia"

Por su parte, la nueva ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha recordado que en esta campaña se ha hablado muchas cosas sobre la libertad "pero en España no podemos sacar mucho pecho, ya que es el país del mundo con más artistas condenados o en la cárcel por su condición artística".

"Atacan la libertad porque a la derecha no le gusta la democracia, pues se interpone en sus planes para atacar los derechos sociales. Es lo que está haciendo el PP con el gobierno de los jueces. Unos jueces que han dicho que el Partido Popular es una organización criminal para financiar sus campañas electorales y darle dinero a sus amigos. Han atacado sistemáticamente a la democracia. No le gustan, por eso mienten, extienden bulos, se presentan a las elecciones dopados, roban a manos llenas, pero puede ser peor. Nos jugamos que entre la ultraderecha porque la democracia es la condición de posibilidad de que no se hagan las medidas salvajes y económicas de las derechas y que se hagan las políticas sociales que proponemos nosotros", ha argumentado.

Por último, Belarra ha hecho un llamamiento a que los jóvenes madrileños, especialmente los del Sur de la región, voten el martes porque "hay 1,5 millones de votos en cada bloque y si se moviliza la gente del Sur, se puede ganar".

Isa Serra: "La cruz del 2 de mayo a la infancia es propaganda"

Por otro lado, la número dos de Unidas Podemos a la Asamblea de Madrid ha tachado de "propaganda" que la Comunidad haya premiado con la cruz de la orden del Dos de Mayo a la Infancia madrileña cuando la región "bate todos los récords en segregación escolar, cuando criminalizan de la ultraderecha con la infancia migrante y dos meses con la pandemia dándole comida basura a la infancia".

"El verdadero luchador no lucha contra lo que tiene en frente, sino porque ama lo que tiene detrás. Eso es Unidas Podemos. Amamos a las personas con las que defendemos los derechos sociales. Amamos a nuestras sanitarias, al Madrid popular, antifascista, al Madrid del Sur. No queremos más barracones y segregación, sino educación pública para que todos los niños tengan derecho. Y por eso queremos sanidad pública porque estamos hartas de que estén devastando la Atención Primaria y que hagan un negocio. Los servicios sociales garantizan derechos y no pueden ser laberintos burocráticos", ha indicado Serra.

La también portavoz de Podemos ha prometido, en caso de ganar las elecciones, recuperar la vivienda pública que el PP "regaló a los fondos buitre". "Queremos dignidad, derechos y respeto. Ayuso es lo contrario, no por sus frivolidades, sino por su proyecto político, que hace de la mentira la norma, que se dedica a insultar a los más vulnerables igual que hace la ultraderecha llamando mantenidos a las colas del hambre mientras no enseña la factura de Sarasola, que le puso un piso en la pandemia cuando defendía sacar a las gentes de sus casas", ha esgrimido.

Serra también ha acusado a la presidenta regional de "haber tomado decisión política de dejar a 7.200 mayores sin que nadie le salve la vida porque se negaba a intervenir la sanidad privadas", de coger el dinero de los fondos estatales para "dárselo a las constructoras con las que gobierna" y de "estar dispuestos incluso a que entre en el Gobierno la ultraderecha".

"En esta campaña hemos escuchado incluso por medios que se dicen de izquierdas que queremos dividir la Comunidad cuando hablamos de fascismo y antifascismo. Están diciendo que da igual que pueda gestionar los servicios sociales o la Educación en Madrid unos negacionistas de la violencia contra las mujeres o que haga más rebajas fiscales a los millonarios o que pongan a los matones y nazis de Desokupa a echar a las gentes de sus casas. Están dispuestos a todo. Por eso tenemos que hacer todo lo posible para echar a Ayuso y que no entre la ultraderecha del Gobierno", ha manifestado.

Pero para la hasta ahora portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea, no basta con llegar al Gobierno. "Necesitamos un giro de timón en la Comunidad, demostrar que la izquierda cuando gobierna lo hace con el sur y derribando las políticas del PP. Necesitamos decirle a Florentino que no ha seguir precarizando a las trabajadoras de la Dependencia. Se necesita firmeza y valentía", considera.

"Nos pueden hacer todo, que siempre vamos a ser firmes y leales por la gente trabajadora. Eso es lo que desde el poder mediático y económico no entienden: que nos hagan todo tipo de campañas y seguimos luchando por los más desfavorecidos. A mí me pueden condenar y hacer todas las campañas posibles pero nunca me voy a arrepentir de estar allí con Antonio, que le echaron ese día de su casa y le detuvieron. No entienden que lo que mueve a Iglesias es el amor por su pueblo. Por eso os digo, dadnos el ánimo, la fuerza para saber que sí se puede", ha concluido.