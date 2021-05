El PP de Coria critica el rechazo del Gobierno local a su moción sobre la EBAR y no ve "creíble" al alcalde

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Coria del Río, Andrés Parrado, ha asegurado que "el objetivo de la moción que presentamos en el pasado pleno municipal era dejar claro que la construcción de la EBAR debía ser paralizada hasta encontrar una nueva ubicación".

"Entendíamos que tras las declaraciones días antes del alcalde y Emasesa que iban en este sentido, la moción saldría adelante, por lo que extraña mucho que el equipo de gobierno haya votado en contra", ha opinado, temiendo un "posible engaño" del primer edil a los vecinos.

"Necesitábamos que el alcalde se comprometiera de forma oficial en el pleno pues, tras sus últimas actuaciones, no tenemos más remedio que poner en entredicho su palabra", ha indicado Parrado, recriminando al alcalde supuestas contradicciones sobre el informe ambiental de la obra y lamentando que los vecinos no contasen supuestamente con un periodo de información pública para alegar. "Modesto González no es creíble y tras su negativa a apoyar nuestra iniciativa nos tememos que vuelva a engañar a los vecinos", ha dicho.