PNV seguirá pidiendo que, por prudencia, se mantenga el estado de alarma y teme que haya "presiones de touroperadores"

En una entrevista a RNE, recogida por Europa Press, la diputada jelzale se ha referido, de esta manera a la intención del Gobierno de Pedro Sánchez de no prorrogar el estado de alarma más allá del 9 de mayo.

Gorospe ha indicado que van a seguir pidiendo al Gobierno central que mantenga el estado de alarma en todo el Estado más allá de mayo y ha asegurado que están convencidos de que "es una medida necesaria en los próximos días y semanas".

"Hablamos de un periodo corto y lo que vamos a hacer es seguir solicitando que el estado de alarma durante un mes o algo más pueda seguir vigente, apelando al principio de prudencia", ha precisado.

Josune Gorospe ha manifestado que, en caso de que decaiga el estado de alarma, se van a seguir adoptando medidas, de manera que "la gente no se puede confundir pensando que, al decaer el estado de alarma, las medidas no se adoptarán". No obstante, ha apuntado que el "problema" es que "desaparecería ese marco jurídico necesario" para que las medidas adoptadas por las autoridades competentes "no estén sujetas a ligitiosidad" y, "al final, se genere controversia y más desconcierto jurídico".

La diputada jeltzale ha asegurado que no solo las autoridades sanitarias, el Lehendakari, Iñigo Urkullu, y el grupo del PNV ha apelado a esa necesidad de un "marco jurídico concreto", sino que ha recordado que el nuevo presidente del TSJPV, Iñaki Subijana, pidió en el acto de toma de posesión de su cargo "concreción en esas medidas apelando a la seguridad jurídica".

"Eso es lo que pedimos, desde la serenidad y el principio de prudencia, seguir aguantando un poquito más con ese marco jurídico que dote de seguridad jurídica", ha añadido.

Respecto a si confían en que, una vez pasadas las elecciones del 4 de mayo en Madrid podría haber un cambio de opinión, ha asegurado que comienzan a "tener dudas". "Desde nuestro grupo parlamentario, desde el PNV, estamos seguros de que distintas instancias institucionales de Euskadi seguiremos pidiéndolo pero estamos empezando a tener dudas de si son otros elementos como la presión de los touroperadores u otros aspectos los que puedan estar condicionando la decisión del Estado", ha añadido.

Josune Gorospe ha asegurado que, probablemente, haya "más posibilidades de éxito a futuro a un corto o medio plazo, incluso mirando a verano", si se "resiste un poco esta presión durante este mes o estas próximas semanas" y se ve "la incidencia efectiva que la campaña de vacunación está teniendo".

"Consideramos que será un acierto también incluso de cara al verano pero cada uno tiene la mirada puesta en unos intereses distintos y desde luego para nosotros en este momento es fundamental dar pasos acertados par defender la salud publica", ha añadido

En caso de que no haya cambio de opinión por parte del Ejecutivo Sánchez, ha afirmado que el Gobierno vasco tendrá que seguir adoptando las medidas y hay "un plan de declaraciones de actuaciones coordinadas" y, en función de los niveles de alerta, existe "un cuadro de actuaciones que se pueden ir adoptando".

"Y esperar que esas medida nadie las deje en suspenso, que puedan seguir avanzando con seguridad, es lo que queda por hacer y nosotros todos esos planes B que haya posibilidad de que puedan contar con nuestro aval si sirven para que las autoridades sanitarias puedan adoptar las medidas en cada momento, contarán con nuestro aval político", ha concluido.