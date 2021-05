ALE: "Me gusta que se reconozca a Calamaro o a Fito Páez en mis canciones"

En su primer disco, ALE reivindica el pop-rock de raíces atlánticas. "Mis influencias vienen de distintos lugares pero es cierto que he escuchado mucha música argentina y latina en general y espero que eso se note", ha explicado el músico, que no se esconde a la hora de citar sus principales referencias. "Me gusta que se reconozca a Andrés Calamaro o a Fito Páez en estas canciones", ha apuntado.

Además de las influencias llegadas desde el otro lado del charco, en las canciones de 'Flores y fobias' también hay numerosas referencias que evocan al pop-rock español de los 80 y de los 90, al tiempo que son evidentes otras sonoridades cercanas al soul y al R&B.

ALE ha incidido en el piano como instrumento principal, integrándolo en un sonido lo-fi con sintetizadores y guitarras que se confunden entre sí y con unas melodías de voz completamente atemporales, para la composición y la producción de estas canciones. "He recuperado mi esencia y mi forma de componer de antaño. Me he dado cuenta de que ese sonido, de alguna manera más ligero, era el que yo buscaba para este disco y para este proyecto", ha comentado.

Aunque la trayectoria musical de Alexandro González viene de largo, la publicación del primer disco de un nuevo proyecto, máxime si como este lo afronta ya bajo su nombre, casi siempre supone una declaración de intenciones. En todo caso, el músico ha asegurado que las suyas no totalmente concretas. "Me gusta hacer canciones y disfruto mucho con todo el proceso de arreglarlas y producirlas. Obviamente me gustaría que llegasen a mucha gente pero soy consciente de que es algo que yo no puedo controlar, por lo que prefiero centrarme en hacer bien mi parte del trabajo", ha señalado.

CANCIONES COMO TERAPIA

ALE ha detallado que su trabajo en solitario representa un resumen de las canciones que lo forman. "He utilizado la composición de estas canciones casi como una terapia en la que afloraron mis fobias", ha indicado el músico, que ha aclaro que buscó hacerlo de un modo en parte irónico para evitar que fuese muy traumático. "Y no lo fue. Al contrario, está siendo muy divertido e ilusionante", ha afirmado.

Respecto a las diferencias que se pueden advertir entre este proyecto más personal y sus anteriores grupos, ALE ha indicado que "esta es una propuesta con un sonido y una forma nueva de hacer canciones". "Estoy componiendo desde el piano y ese será también mi instrumento en directo", ha asegurado.

ALE también ha situado otra gran diferencia en el hecho de haberlo construido todo "sobre unas bases que se mueven entre el soul y el lo-fi", lo que conlleva que "todo fluya de una forma distinta a lo que había hecho hasta este momento".

'Flores y fobias' fue grabado en dos etapas. La mitad de las canciones fueron registradas antes el confinamiento y a otra mitad, después. El disco se grabó en los estudios Audiomatic de Madrid, bajo la producción de Nico Vieites y con la colaboración de músicos como Adrián Seijas (percusionista de Xoel López), Víctor Pescador (guitarra de Ángel Stanich), Dani Huertas (batería de Cupido), David Quinzán (bajista en Xoel López) y Nata Estévez (saxofonista de Buildes Brass Colective).

LA PORTADA

En la portada del trabajo, una flor rosa parece desangrarse sobre un fondo naranja. El diseño corrió a cargo de Margo Rivas, sobre la que ALE ha recordado que encontró la flor dibujada en la puerta del baño de un bar de Madrid. "Algo que para mucha gente pasaría desapercibido a ella le pareció que, emocionalmente, le representaba en ese momento", ha destacado. Así, ha explicado que en el momento en que él le envió el título de su nuevo trabajo, Margo supo que aquella imagen también le representaría. "Y así ha sido", ha concluido el artista.