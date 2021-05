Las elecciones a la Presidencia de la Comunidad de Madrid llegan este próximo martes 4 de mayo a las urnas de los municipios de la capital con 235.696 solicitudes presentadas para votar por correo, de las que 211.151 ya han sido enviadas por los ciudadanos, según los últimos datos facilitados por Correos a falta de contabilizar los admitidos presencialmente el pasado sábado hasta las 14:00 horas.

De ellos, 167.495 han sido entregados en las oficinas de Correos, mientras que 43.656 personas han ejercido su derecho al voto directamente desde sus hogares. Estas cifras suponen un aumento del voto por correo del 47% respecto a las elecciones generales de 2019, los últimos comicios de los que se tienen datos individualizados de los votantes de Madrid.

La comparativa con las elecciones madrileñas de 2019 no es posible dado que se celebraron de manera conjunta con otros dos procesos electorales, las elecciones municipales y europeas. Entonces se tramitaron un total de 158.124 solicitudes de voto por correo, según el INE, que no distingue a cuál iba dirigido.

Elecciones autonómicas durante la Covid

Las del 4-M serán las terceras elecciones que se van a realizar durante la pandemia de coronavirus. Las primeras, las autonómicas vascas y gallegas, también registraron cifras históricas en julio de 2020 en la participación por correo con un incremento del 130,35% en el caso del País Vasco y un 79,52% en Galicia respecto a las de 2016. Estos datos son, además, las más altos en unos comicios autonómicos en dichas comunidades, según las últimas cifras publicadas por Correos.

En cuanto a las elecciones al Parlamento de Cataluña, que se celebraron el pasado 14 de febrero, se recibieron hasta 284.706 solicitudes de voto por correo en total, una cifra que batió "todos los récords", según un comunicado con los datos definitivos emitido por la Generalitat de Cataluña, con un aumento del 350% ante el proceso electoral autonómico de 2017.

Desde Correos informaron poco antes del día de la convocatoria de los comicios, las últimas cifras que el servicio postal publicó sobre esta jornada electoral, que 265.647 ciudadanos ya habían ejercido su derecho al voto, lo que suponía un crecimiento del 277% en esta modalidad desde las últimas elecciones.

Polémica en torno al voto por correo

Correos ha registrado estos datos a pesar de que las polémicas que han circulado en relación al voto por correo, entre ellas, las declaraciones de Santiago Abascal, líder de Vox, en las que afirmaba que el voto por correo quedaba anulado si la persona en cuestión acudía al colegio electoral a ejercer su derecho de forma presencial.

Esta afirmación es errónea pues una vez que se ha solicitado el voto por correo no está permitido volver a votar presencialmente. Una 'C' aparece en la lista del censo electoral junto a los apellidos y el nombre de la persona que haya decidido emitir su voto por correo, por lo que los integrantes de la mesa le avisarán de que no puede volver a votar, según recoge el manual de la Asamblea de Madrid.

Abascal rectificó poco después admitiendo estar "equivocado" y dejó un recado para el servicio postal pidiendo "una explicación transparente sobre las irregularidades vistas", refiriéndose a la denuncia que presentaron este jueves ante la Junta Electoral Central (JEC) por las quejas de varios ciudadanos a las que se les atribuye haber votado por correo sin haberlo hecho.

Correos respondió ya a estas afirmaciones explicando de que se trataba de un error informático por el que "al no imprimirse el ticket en la admisión del voto electoral, la operación se ha vinculado al siguiente usuario", pero tranquilizó asegurando que no tienen validez legal. La JEC, por su parte, ordenó al servicio solucionarlo "con la máxima celeridad" puesto que podía generar confusión e inseguridad en la población.