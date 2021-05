Los actos institucionales se desarrollan bajo un estudiado protocolo... pero siempre hay lugar para las anécdotas y los momentos más allá del guion establecido. La celebración del 2 de mayo, Día de la Comunidad de Madrid, ha dejado algunos chascarrillos y fotos para la historia, como la de la vuelta de la expresidenta Cristina Cifuentes a la Puerta del Sol, sede del Gobierno regional, o el regreso del exvicepresidente Ignacio Aguado y el resto de consejeros de Cs al mismo lugar que abandonaron precipitadamente el pasado 10 de marzo tras la convocatoria anticipada de elecciones y ser cesados de sus cargos por Isabel Díaz Ayuso.

La presidenta y candidata a la reelección en las ya inminentes elecciones ha entregado más de una decena de distinciones... y ha acabado recibiendo una por sorpresa, nada más y nada menos que de las manos de Nacho Cano. El cantante y compositor ha recibido la Gran Cruz de la Orden del 2 de Mayo que va acompañada de la imposición de una banda y, ni corto ni perezoso, y para agradecer que la Comunidad mantuviera abierta la cultura cuando en otras regiones estaba cerrada. "Mis empleados han podido conservar sus puestos de trabajo, porque tú no cerraste los teatros. Empleados que son independentistas catalanes, gente que vota a Podemos. Me han dicho: 'Si ves a la presidenta, dos palabras: gracias y valiente", le ha dicho Cano a la presidenta.

También ha roto una lanza a favor de ella la expresidenta Cifuentes, que en su discurso de agradecimiento de la medalla de oro de la Comunidad ha asegurado que vuelve a Sol "libre de cargas y cargos" después de varios años duros -"un largo calvario", ha dicho"- en referencia a los procedimientos judiciales que se han dirigido contra ella y de los que ha salido absuelta de momento (hay recursos de la Fiscalía en marcha). En clave electoral se ha manifestado la antecesora de Díaz Ayuso al desearle "todos los éxitos" porque serán, ha opinado, "los de los madrileños".

También ha recibido la medalla de oro de la región Ángel Garrido, que se hizo cargo del Ejecutivo tras la salida de Cifuentes. La vuelta de Garrido a la Real Casa de Correos también tenía su aquel, porque fue cesado en marzo como el resto de consejeros de Cs, que también han vuelto este domingo a la sede del Gobierno autonómico. La recogida de la distinción ha sido en este caso más fría, pero igualmente emotiva.

A los consejeros de Cs, y al exvicepresidente Ignacio Aguado, se les ha podido ver hablando animadamente en el patio de la Real Casa de Correos con sus excompañeros de gabinete y otros asistentes, entre los que se encontraban también Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz Gallardón.

Un micro abierto no estaba invitado, pero ha asistido fiel a la cita con la notoriedad. Tras la parada militar, y antes de la entrega de las condecoraciones y el discurso, se ha escuchado a la presidenta regional 'confesándose' con el presidente de la Federación Madrileña de Municipios, el socialista Guillermo Hita. "No puedo tener más ganas de que esto pase porque es un plomo increíble", ha asegurado Díaz Ayuso. Más tarde ha aclarado que no se refería al acto del 2 de mayo, si no a la campaña electoral.

La campaña que finaliza este domingo ha sido el trasfondo de todo el acto. Pablo Iglesias e Isa Serra, candidato y portavoz de Unidas Podemos, no han asistido porque consideraban que el acto institucional del 2 de mayo iba a ser "un mitin" del PP del que no querían participar. Mónica García, de Más Madrid, ha acudido a la mitad del acto: ha estado en la parada militar, pero no en el acto institucional que se ha celebrado en la Real Casa de Correos. Y Ángel Gabilondo ha expresado antes de los actos sus temores de que el PP convirtiera el acto institucional en electoral.

Durante la entrega de los premios se ha distinguido a los fallecidos por la Covid-19 y también a muchos colectivos esenciales durante la pandemia, lo que ha descargado la carga emotiva. También se ha entregado la Gran Cruz de la Orden del 2 de Mayo a los niños de la Comunidad, por su comportamiento durante los meses de confinamiento estricto, y un grupo de niños ha subido a recoger la distinción y han pronunciado unas palabras. La presidenta ha dicho que este momento ha sido uno de los momentos que más le ha emocionado del acto, el primero que celebra estando en el cargo, ya que el año pasado se celebró muy limitado por la situación sanitaria. Que repita el año que viene o no, dependerá del resultado que arrojen las urnas el martes. Una cita para la que los partidos ya cuentan las horas.