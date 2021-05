Marisa, madre de Miguel Frigenti, en el 'Deluxe': "No estuve a la altura cuando mi hijo sufrió bullying, se ensañaron con él"

Este sábado, la madre de los tres hermanos Frigenti, Marisa, se pasó por el Deluxe para ofrecer una entrevista de lo más personal. La mujer contó que no sabía el sentido de su vida hasta que conoció a sus hijos. Además, es toda una historia de esfuerzo, pues contó que lo había pasado especialmente mal por sus limitaciones físicas al ser una persona muy activa.

"Si no hay lucha, no hay superación", dijo. La entrevista estuvo vertebrada por el acoso que había sufrido de pequeño su hijo y colaborador de Sálvame, Miguel Frigenti. Sobre ello, la madre contó que el joven siempre ocultaba las cosas para que ella no sufriera, pero que cuando no podía más dejaba escritas unas palabras explicando lo que sentía en un diario "que casualmente siempre perdía".

Pese a ello, contó que consideraba que no estuvo a la altura con su hijo, pues tardó en enterarse de lo que este padecía en el colegio. "Me enteré mal y tarde. Ese tipo de gente no pide perdón. Además, desde el centro educativo fueron capaces de pasarle el balón al de enfrente, diciéndome que llevara al psicólogo al niño", recordó con amargura.

Sin embargo, Marisa mostró que tiene muy claro que, quienes buscaban hacerle dudar de sus hijos, no merecieron consideración: "Mi hijo es libre y sano. A mí hoy en día, si me dicen que puedo cambiar algo de mi hijo. te diría que no. Dios me los mandó porque su homosexualidad les hace tener una sensibilidad que no tienen muchos heterosexuales. Mis hijos son una lección de vida".

En esa línea, Jorge Javier Vázquez dijo que consideraba que le había hecho mejor persona ser gay. Sin embargo, el padre de los Frigenti sí que tuvo algunas reticencias con respecto a la orientación sexual, según dijo.

"Mis hijos tienen el mejor padre que yo podía haber elegido. No lo ha llevado tan bien como yo. Es muy buena persona. Pero la libertad es una premisa en mi casa, a él le ha dolido más, hemos discutido por ese tema, por ejemplo, cuando en reyes les regalamos muñecos Nenuco a los niños", recordó.