Kiko Matamoros desvela su conversación con Antonio David: "Está desbordado"

El testimonio de Rocío Carrasco en el documental sobre su vida y, especialmente, aquellos episodios en los que aparece Antonio David Flores ha hecho cambiar de opinión a muchos colaboradores de Telecinco que hasta hace poco apoyaban la versión del que fuera marido de la hija de Rocío Jurado.

Carrasco, que aporta documentos irrefutables sobre su versión de los hechos, ha hecho que muchos tertulianos hayan empezado a cuestionarse la versión de Antonio David. Entre ellos, Kiko Matamoros, quien en un momento dado le pidió a su excompañero de Sálvame la documentación que refrendara su versión del convenio regulador que firmó en 2003 sobre la custodia de sus dos hijos.

Desde entonces, la respuesta que ha obtenido Matamoros por parte de Antonio David en lo que respecta a esos papeles ha sido el silencio. El colaborador sí ha hablado con el ex de Rocío Carrasco sobre su situación y la de sus hijos, y así lo ha contado en el programa Sálvame.

"Me he mensajeado con Antonio David. Me escribió un mensaje diciendo que le había llegado que yo me había quejado públicamente... Yo no me quejé, y ya está, me pedía perdón", ha comenzado diciendo Matamoros.

En los mensajes que se escribió con el exguardia civil, el colaborador asegura que le mostró su preocupación "por su familia, por sus hijos fundamentalmente". Aunque "fueron dos mensajes cruzados", Matamoros ha desvelado que Antonio David "no está viendo los programas porque está desbordado", y que cuenta con un equipo legal de personas que está analizando las declaraciones de Rocío Carrasco en el documental para "apuntar lo que creen que puede ser demandable".

El colaborador ha asegurado que no se arrepiente de haber defendido en su momento a Antonio David. "Cuando lo hice fue conforme a lo que yo pensaba, que era mi verdad, de manera honesta. Ni me voy a fustigar por eso ni voy a pedir perdón a nadie. La información que yo tenía avalaba lo que he dicho", ha indicado.

Respecto a los documentos que le había pedido y que todavía estaba esperando de parte de Antonio David, Matamoros ha quitado hierro al asunto: "Ni me dice que me va a dar los papeles ni se los pido. Ya no me interesa. Lo pedí en su momento porque me interesaba contrastar la información y ya está", ha asegurado.