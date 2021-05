El PP avisa que el traslado del registro municipal prueba la "deficiente gestión" municipal del PSOE

Los populares han recordado que en varias ocasiones han indicado al alcalde, el socialista Gabriel Cruz, que "la solución no pasa por alejar a los ciudadanos del edificio Consistorial sino acercar los servicios públicos a los barrios a través de las Junta Municipales de Distrito en los Centros Sociales municipales". Esta propuesta fue formulada por Pilar Marín en el discurso de investidura o más recientemente en el debate sobre el Estado de la Ciudad en el que se aprobó una propuesta del PP para acercar la gestión municipal a los barrios evitando los desplazamientos al centro de la ciudad, según ha rememorado.

Jaime Pérez ha detallado los problemas con los que se encuentran los onubenses que no reciben atención presencial por el COVID, "sin atención telefónica porque los teléfonos comunican de forma constante, y sin posibilidad de obtener citas por el colapso de la web municipal". Para Pérez, "la pandemia ha demostrado que Cruz es incapaz de modernizar el Ayuntamiento de Huelva, que se ha quedado anclado en el pasado, provocando la indignación, la frustración y el enfado de los ciudadanos que no reciben los servicios esperados y de los trabajadores municipales que no cuentan con los medios digitales adecuados para gestionar los servicios municipales".

Los populares insisten en que la solución no pasa por alejar a los onubenses del edificio del Ayuntamiento, sino por acercarse a los ciudadanos a través de los centros sociales municipales y de la creación de las Juntas Municipales de Distrito con competencias de gestión". Lejos de contemplar esta solución el Ayuntamiento insiste en un nuevo alquiler con obras en un nuevo local que supondrá un coste de 1,5 millones de euros para los onubenses. En este sentido, los populares recuerdan que ya en 2018 denunciaron que el local que alquilaba era pequeño, incómodo e insuficiente para prestar este servicio municipal básico.

Por eso Jaime Pérez vuelve a hacer un llamamiento al alcalde para que reconsidere la situación y "se acerque el Ayuntamiento a los hogares de los onubenses a través de los centros sociales municipales". Para el popular, "los centros sociales deben ser las sedes de las Juntas Municipales de Distrito y abrir allí oficinas de registro para evitar el desplazamiento y las colas que actualmente se producen".

PLAN HUELVA INTELIGENTE

Asimismo, los populares reclaman la puesta en marcha de un plan estratégico Huelva inteligente que amplíe los servicios públicos para que un 'click' evite una cola. En este sentido se hace necesario ampliar la carta de servicios electrónicos para que en Huelva tengamos una auténtica Smart City.

"Siento sana envidia al observar ciudades del tamaño de Huelva que han sabido desarrollar servicios a un solo 'click'. Para esto hace falta un gobierno que lidere y se comprometa con la transformación económica a través de servicios inteligentes, mejorando las redes de comunicación, y fomentando la innovación y la creatividad".