Gutiérrez: "Las calles estarían llenas de pancartas diferentes si el PP hubiera gestionado la crisis"

"No habría habido ERTES, habría habido despidos masivos; no habría habido ayudas directas, habría habido devaluación de salarios, y no habría habido planes de empleo, nos habrían dejado a millones de trabajadores a la suerte de nuestra desgracia", ha reflexionado Gutiérrez en nota de prensa, quien ha añadido: "Ya lo hicieron en la anterior crisis económica".

Con motivo del Primero de Mayo, el dirigente socialista ha destacado "los esfuerzos del PSOE por gestionar la crisis de manera diferente" y, con ello, se ha referido a "los millones de euros que estamos dejando en el conjunto de la región, siendo la comunidad autónoma que más ayudas directas ha dado" a pymes y autónomos afectados por la COVID-19.

Pero también siendo la comunidad que más esfuerzo ha hecho para combatir la pandemia y que "más contrataciones de personal sanitario" ha realizado para proteger la salud.

Este modelo de trabajo, ha señalado, "nos está permitiendo que hace unos días conociéramos que somos la comunidad autónoma que más empleo ha creado y que, al mismo tiempo, somos una de las comunidades autónomas que más está conteniendo el virus".

"Este 1 de mayo después de la era COVID, de la recuperación, tenemos que demostrar que salud, trabajo y economía siguen siendo compatibles", ha subrayado.