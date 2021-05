Sindicatos reivindican una salida de la crisis "justa y equitativa" que no suponga la devaluación de los salarios

Así lo han indicado en el manifiesto que representantes de los sindicatos han leído en todas las ciudades españolas en las que se han movilizado. De esta forma, han llamado a las organizaciones empresariales a potenciar el diálogo bipartito y a buscar un nuevo Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) que facilite el desarrollo de los convenios colectivos.

El objetivo, han expuesto en el texto, es afrontar "una salida justa y equitativa de esta crisis, que no suponga una devaluación de los salarios, y avanzar en los procesos de modernización y adaptación a las nuevas realidades que se están produciendo en el mundo del trabajo".

Han evidenciado que los efectos laborales y sociales de esta crisis han golpeado con especial "dureza" a los segmentos de la población más vulnerables, con amplia presencia de mujeres, en los que la precariedad laboral es "más grave" y que, en gran medida, "forman parte de aquellos servicios considerados esenciales durante toda la pandemia".

"El país está en deuda con todas estas personas y por eso ahora toca cumplir y mejorar sus derechos laborales y sus condiciones de vida", han aseverado.

OTRO MODELO SOCIAL Y ECONÓMICO

En su manifiesto, los sindicatos han recordado que el pasado Primero de Mayo se conmemoró en pleno confinamiento causado por la pandemia, pero no dejó de ser un día reivindicativo: "Reclamamos la necesidad de otro modelo social y económico más justo y la obligación de proteger y reforzar los servicios públicos, imprescindibles en una sociedad democrática".

También destacaron el "valor insustituible" del trabajo y de los trabajadores "para sacar adelante una sociedad ante situaciones tan complejas". Durante este año, han señalado, la pandemia ha seguido manifestándose "virulentamente" y los servicios públicos y los esenciales han continuado siendo "claves".

"Por eso, desde los sindicatos de clase queremos en este Primero de Mayo colocar, en máxima relevancia, el mundo del trabajo y hacer un reconocimiento explícito a todas las personas trabajadoras que han formado parte de esos servicios esenciales, que en un momento tan complicado y en medio de una plaga de contagios han estado al frente salvando vidas, cuidando de nuestros mayores, garantizando la producción, distribución y suministro de alimentos y otros productos necesarios, efectuando servicios de limpieza y mantenimiento, contribuyendo a la seguridad de las personas o garantizado la movilidad".

Para los sindicatos, este reconocimiento no puede quedarse solo en un "gesto moral" sino que hay que acompañarlo de "actuaciones y compromisos concretos" que mejoren sus condiciones de trabajo: "Es lo que toca y es lo que exigimos".

UGT y CCOO han defendido que, durante esta crisis, han demostrado su "corresponsabilidad", no sólo a través de la participación "muy activa" en el diálogo social en España y en Europa, "desarrollando medidas sociales destinadas a salvaguardar el empleo y el tejido productivo, cuyo máximo exponente han sido los distintos acuerdos sobre los ERTE aunque no los únicos", sino también en la construcción de "una forma diferente de informar y de ayudar al conjunto de las personas trabajadoras en esta dura pandemia".

EN SITUACIÓN DE NECESIDAD

Sin embargo, han esgrimido que queda "camino por recorrer", ya que muchas personas se encuentran "en situación de necesidad". La salida de la crisis debe efectuarse "desde una perspectiva social".

En concreto, han considerado que una vez se ha iniciado la vacunación y se ha priorizado la salud, es "urgente" poner en marcha la agenda social "pendiente y comprometida" por el Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos con los agentes sociales y con la ciudadanía. "Ahora toca cumplir".

Según han detallado los sindicatos en el manifiesto, este cumplimiento pasa por poner "en primer lugar" a las personas cuando se implanten las políticas de reconstrucción del país. Así, han reclamado que se potencie la participación de los sindicatos en el diseño, ejecución y evaluación de proyectos a los que se vayan a destinar fondos europeos Next Generation EU.

EXIGENCIAS EUROPEAS

UGT y CCOO han hecho hincapié en las medidas que hay que tomar para mejorar el mercado laboral del país. Han sostenido que pasan por cumplir con "las exigencias europeas", es decir, "atajar la dualidad del mercado de trabajo, el exceso de contratación temporal y el paro juvenil".

"Para ello es urgente finalizar la negociación de las materias que quedaron pendientes en la mesa de diálogo social con la llegada de la pandemia". Al respecto, han reclamado la derogación de la reforma laboral para acabar con la dualidad del mercado de trabajo, recuperar la ultraactividad de los convenios colectivos, regular las contratas y subcontratas y crear una legislación con más garantías y control de las inaplicaciones de convenios colectivos.

Asimismo, han aseverado que la agenda social también pasa por una reforma "ambiciosa" en materia de contratación laboral que acabe con la temporalidad "endémica" que afecta, "de una forma especial" a las mujeres y a los jóvenes.

Han abogado por utilizar medidas de flexibilidad interna negociadas con la representación de los trabajadores que eviten que, ante problemas coyunturales, las empresas utilicen el despido como único recurso, y contribuyan a la estabilidad en el empleo.

PENSIONES

"Hay que apostar por el sistema público de pensiones y derogar la reforma unilateral que el Gobierno del PP implantó en 2013 con el objetivo de debilitar el sistema público de pensiones y de reducir las actuales y futuras prestaciones. Actuar sobre los ingresos del sistema en línea con las propuestas del Pacto de Toledo", han subrayado en el manifiesto.

Para los sindicatos, hay que mejorar las prestaciones por desempleo, tanto en el nivel contributivo como en el asistencial; renovar las políticas activas de empleo para que tengan un mayor y mejor impacto en la creación de puestos de trabajo, aprobar una ley de igualdad salarial y promover un plan de choque contra la siniestralidad que frene las "inaceptables" cifras de accidentes laborales.

Los sindicatos han insistido en que es "injustificable" que el Gobierno central se haya negado a subir el salario mínimo interprofesional (SMI), que afecta a sectores que aglutinan a los colectivos "más vulnerables" y a muchas personas trabajadoras de sectores esenciales. Han incidido en que no van a renunciar a este incremento en 2021.

ADAPTÁNDOSE A LAS SITUACIONES

En cuanto a los ERTE, han apuntado que se tienen que seguir adaptando a las situaciones que se vayan produciendo, hasta que se cuente con una "reactivación total" de la actividad "en todos los sectores".

Asimismo, han agregado que "la salida a la crisis de la COVID-19 solo será efectiva si sale el mundo entero, en su conjunto". "La sanidad y los cuidados son derechos universales y, por ello, CCOO y UGT exigimos a todos los Gobiernos, regionales, nacionales y supranacionales, que garanticen que las vacunas y medicamentos lleguen a todo el planeta".

"No solo será injusto, sino que no será efectivo si el mundo entero no consigue alcanzar la deseada inmunidad", han apostillado.