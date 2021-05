La Policía investiga las agresiones a agentes de un miembro de Podemos en el mitin de Vox en Vallecas

La Policía Nacional se encuentra investigando las agresiones a agentes que tuvieron lugar el pasado 7 de abril durante un mitin de Vox en Vallecas, unos hechos por los que el 15 de abril hubo varias detenciones. Entre estos arrestos se encontraría el de un trabajador de Podemos, ha admitido este sábado la formación morada, que ha desmentido a 20minutos que se trate de un escolta de Pablo Iglesias.

Según ha adelantado este sábado El Confidencial, que cita fuentes próximas al caso, la Policía estaría investigando a dos detenidos, Alberto R.R. y Daniel J.J., dados en alta en la Seguridad Social como trabajadores de Podemos e integrantes de la escolta personal de Pablo Iglesias.

Fuentes de Podemos han desmentido tajantemente esta información a 20minutos al asegurar que "no hay ningún escolta de Pablo Iglesias detenido", si bien han reconocido que un detenido es miembro del partido y contratado por el mismo, aunque no es escolta de Iglesias, candidato de Unidas Podemos a la presidencia de la Comunidad de Madrid en las elecciones del próximo 4 de mayo.

Este sábado, Iglesias ha señalado en declaraciones a periodistas durante una manifestación del Día del Trabajador que todos sus escoltas son miembros del Cuerpo Nacional de Policía y ninguno de ellos han sido detenido.

"Hace más de una semana cuando Abascal rompió un cordón policial y provocó una carga, un miembro de mi partido de Vallecas fue detenido y, por supuesto, no cometió ningún ilícito administrativo ni penal y esto quedará en nada. Que esto salga hoy revela la preocupación que tengan algunos y no es descartable que de hoy hasta el martes salga alguna noticia que me relacione con el asesinato de John Fitzgerald Kennedy", ha declarado.

Aquellos incidentes en Vallecas se produjeron durante la presentación de la candidatura de Vox a las elecciones madrileñas del 4-M. El amplio despliegue de la Policía Nacional no logró evitar los enfrentamientos entre simpatizantes y detractores de la formación, en los que hubo lanzamiento de piedras, cargas policiales y 35 heridos.

Tras analizar vídeos y fotografías de aquella tarde, la Brigada Provincial de Información de Madrid detuvo a estas dos personas junto a otras 11 personas supuestamente relacionadas con los incidentes. En las imágenes se captaría el papel activo de los dos empleados de Podemos, según la información de El Confidencial.

A raíz de esta noticia, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha acusado este sábado al exvicepresidente del Gobierno y cabeza de lista de Podemos a la Presidencia de Madrid, Pablo Igesias, de enviar "matones a sueldo" al acto electoral de su partido en el madrileño barrio Vallecas en el que fueron agredidos asistentes al mitin.

En esta línea, Abascal también ha acusado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ocultar las detenciones "mientras exigían condenas por unas cartas", en referencia a las cartas amenazantes enviadas al ministro, a Iglesias y a la directora de la Guardia Civil, María Gámez.

Iglesias envió a Vallecas a sus matones a sueldo para atacar a la policía y a VOX .



La policía detuvo a dos de los escoltas de Iglesias hace 15 días. Y Marlaska y Sánchez lo han ocultado... Mientras exigían condenas por unas cartas.



Actúan como criminales. https://t.co/IGYzCCMVY7 — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) May 1, 2021

Abascal les ha acusado, por ello, de actuar "como criminales", mientras que su formación, en otro mensaje en Twitter, ha indicado que "el PSOE aún aspira a gobernar en Madrid con el cabecilla del terrorismo callejero. Lo impediremos".